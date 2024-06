Godzilla Minus One y las películas que llegarán a Netflix en junio

Este 1 de junio, Netflix se prepara para estrenar una de las películas más esperadas del año: "Godzilla Minus One", un filme que para muchos es una obra maestra del cine kaiju japonés. Está dirigida y escrita por Takashi Yamazaki y esta cinta no solo destaca por su narrativa sino también por sus efectos visuales, los cuales le valieron un premio Oscar. Además, no es la única producción que llegará a la plataforma este mes.

La historia de "Godzilla Minus One" se sitúa en 1945, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Koichi Shikishima, un piloto kamikaze, regresa a la base japonesa en la isla Odo después de fingir problemas técnicos. Aquí, Godzilla hace su temida aparición. Este primer encuentro marca el inicio de una serie de eventos que llevarán a Japón a enfrentar una amenaza sin precedentes.

Es un filme muy bueno.

¿Por qué es tan buena “Godzilla Minus One”?

Shikishima, atormentado por la culpa y la pérdida de sus padres en el bombardeo de Tokio, encuentra consuelo en Noriko Oishi y en la pequeña Akiko, a quien Noriko ha rescatado. La paz momentánea se ve interrumpida cuando Godzilla, mutado por las pruebas nucleares estadounidenses en Bikini Atoll, comienza su destructivo avance hacia Japón. Con el país aún recuperándose de la guerra, la tensión se incrementa al máximo.

La trama de esta película en Netflix se intensifica cuando Godzilla llega a Tokio, desatando su furia en el distrito de Ginza y causando destrucción masiva. Noriko sobrevive por poco al ataque inicial, solo para ser separada de Shikishima, quien jura vengarse de la criatura. Kenji Noda, un ingeniero naval, idea un plan audaz para hundir a Godzilla en la Bahía de Sagami utilizando tanques de freón y globos para inducir una descompresión explosiva.

¿Qué series y películas llegarán a Netflix en junio?

Desde su estreno, "Godzilla Minus One" ha recibido aclamación tanto de la crítica como del público. En Rotten Tomatoes, la película mantiene una impresionante aprobación del 98% y en Metacritic se le otorgó una puntuación de 80 sobre 100. Además de eta joya, en Netflix llegarán producciones como:

Reyes de las olas

Rafa Márquez: el capitán

