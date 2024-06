Los Juegos del Hambre: anuncian nuevo libro y cinta basada en la era de la desinformación

La manipulación, la desinformación y las tesis del filósofo escocés David Hume serán los pilares de la nueva novela de Suzanne Collins, la cual formará parte del famoso universo de Los Juegos del Hambre.

Titulada Sunrise on the Reaping, la nueva novela contará lo que ocurrió en la edición 50 de los Juegos del Hambre, ganados por Haymitch Abernathy, quien en la trilogía original fue el mentor de la heroína Katniss Everdeen.

“En ‘Sunrise on the Reaping’ me inspiró la idea de David Hume sobre la sumisión implícita y, en sus palabras, la gran facilidad con la que las grandes mayorías son gobernadas por unos cuantos.

“La historia también profundiza en el uso de la propaganda y el poder de aquellos que controlan la narrativa. La pregunta ‘¿es o no real?’, parece que me presiona cada vez más todos los días”, detalló la autora Suzanne Collins en un comunicado de prensa.

Preparan adaptación al cine de la nueva novela

Esta nueva novela, que es la quinta de la popular saga que inició en 2008 con el lanzamiento de Los Juegos del Hambre, libro que fue exitosamente llevado al cine con Jennifer Lawrence en el papel protagónico, también contará con una adaptación cinematográfica.

El largometraje, que llegará a las salas de cine en 2026, será dirigida por Francis Lawrence, quien estuvo detrás de la producción de Balada de Pájaros Cantores y Serpientes, cinta inspirada en el cuarto libro de la saga.

“Suzanne Collins es una maestra en la creación de relatos y nuestra guía creativa. No podríamos ser más afortunados al poder ser guiados y tener la confianza de una colaboradora cuyo talento e imaginación son tan consistentemente brillantes”, señaló Adam Fogelson, presidente de Lionsgate, en una nota a medios.

Se espera que el libro Sunrise on the Reaping llegue a las librerías durante la primavera de 2025, mientras que el largometraje podría estrenarse el próximo 20 de noviembre de 2026.