Luego de una dura turbulencia, el yucateco Miguel Berchelt siente que el tiempo aún es ideal para recuperar su carrera y reconquistar la calidad de campeón. En cuatro años, El Alacrán se ha presentado en tres ocasiones, y en ellas sufrió dos de sus más dolorosos descalabros.

"Los campeones caen, está permitido, pero ya hay un dicho que me gusta mucho qué dice que es permitido, caerse pero es obligatorio levantarse. Soy un campeón, sigo teniendo las habilidades que me respaldan y sé que no voy a volver a lograr", dijo para El Heraldo de México, el peleador que regresó a trabajar bajo las órdenes de Alfredo Caballero.

Alacrán Berchelt ve como obligación recuperarse

Berchelt está programado para encabezar la primera función de boxeo profesional en Tlaxcala, el próximo 27 de julio en el Recinto Ferial. Su rival en turno, se reveló, durante el Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo, es el pelador filipino Elmo Traya.

"Sé que la división en la que estoy está sumamente competida, pero quiero que los fanáticos vean esa versión del Alacrán Berchelt que les gusta. Sé que cuando México se enfrenta ante Filipinas, la pelea está garantizada, él va a subir a arrancarme la cabeza, como yo a él", abundó.

Para Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, esta primera cartelera es motivo de gran orgullo, por el trabajo realizado hasta ahora junto con el gobierno de Tlaxcala, encabezado por la licenciada Lorena Cuéllar.

"Significa una nueva oportunidad para Tlaxcala ya que el deporte ha dejado grandes beneficios para mi estado. Y no solamente será la función de boxeo, también activaciones paralelas que acercarán el deporte a todos los tlaxcaltecas", declaró la gobernadora.

Esta función contempla mucho peleas profesionales, entre la que destaca la presentación de la campeona internacional mosca del CMB, la mexicana Marilyn Badillo, así como de Israel Ramírez y Elizabeth Pólvorita Cruz.

"Estamos muy emocionados porque la gobernadora es una líder qué ha visto en el deporte una solución a los padecimientos de la sociedad. Llegar con la primer función de boxeo profesional es un ganar ganar para todos", declaró Mauricio Sulaimán.

