"El Chakal": Conoce al reguetonero kpoper que está rompiendo TikTok con sus dance cover

A través de la plataforma de TikTok "El Chakal", como se hace llamar, se ha viralizado por sus videos bailando coreografías de K-Pop, sobre todo de grupos como BTS y BLACKPINK, pues aseguran que tiene mucho talento para bailar la música originaria de Corea del Sur.

De hecho, el joven, quien realmente se llama Kryz, es originario de Chimalhuacán y no duda en presumir su barrio en sus videos, pues la mayoría de estos son grabados en espacios públicos como escuelas, pabellones y monumentos de este lugar. Además, tiene un grupo de dance cover, con quienes baila toda clase de canciones K-Pop.

Sigue leyendo:

¿Quién es el siguiente miembro de BTS en salir del servicio militar?

El joven viste de manera peculiar para ser un fan de K-Pop. (Créditos: Instagram / @kryz_snsd)

¿Quién es "El Chakal", el kpoper y reguetonero?

"El Chakal", quien se describe como coreógrafo y bailarín en su perfil, asegura escuchar toda clase de canciones K-Pop, pero esto no significa que no disfrute del reguetón, pues puede bailar ambos géneros sin problema. De hecho, hay videos donde presume sus habilidades haciendo coreografías de grupos como EXO, BABYMONSTER o NEWJEANS.

Aunque no ha detallado cuál es su grupo preferido, en su Instagram demuestra su amor por el grupo de chicas surcoreano Girl's Generation, pues su usuario incluye "SNSD", la cual es la abreviatura del nombre coreano del grupo "Sonyeo Sidae". Además, parece tener un mayor gusto por artistas como El Malilla, BM y el grupo KARD.

Sigue leyendo:

Lisa de BLACKPINK anuncia su regreso musical con nuevo sencillo y abre cuenta de TikTok

Incluso, ha diseñado ropa con nombres de grupos K-Pop como "BABYMOSTER". (Créditos: Instagram / @kryz_snsd)

Usuarios reaccionan a los bailes de "El Chakal" en TikTok

Los videos de "El Chakal" han causado revuelo en TikTok, pues decenas de kpopers han reaccionado a sus videos, ya que no es común ver a alguien bailando K-Pop, pero al mismo tiempo escuchando y vistiendo como alguien que le gusta el Reguetón. De hecho, han reaccionado con toda clase de comentarios divertidos en su cuenta, pues muchos no pueden creer que le guste la música originaria de Corea del Sur.

"Ya no bajan celulares, ahora te bajan a tu bias", "En vez de robarte el celular te van a robar las pc", "Ya hay chakales armys, de esos quiero en mi barrio", "Ya debútenlo", "El chakal sabe bailar kpop y yo no", "Es el primer chakal que veo que no tiene miedo de hacer algo así por divertirse, que suba más videos" y "El verdadero no juzgues un libro por su portada", fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

Sigue leyendo:

¿Quieres aprender coreano gratis? Estos dos lugares en CDMX son los mejores

(Créditos: Instagram / @kryz_snsd)

Angels in the Neighborhood, su grupo dance cover

Aunque "El Chakal" hace dance cover solo, también cuenta con un grupo con quienes recrea coreografías de K-Pop, su nombre es Angels in the Neighborhood y ya cuentan con decenas de vistas en sus plataformas. Además, Kryz tiene un canal de YouTube donde sube muchos videos para sus seguidores.