VIDEO: se burlan del grupo Kabah por cantar en pleno concierto “In the End” de Linkin Park

Kabah es una de esas bandas mexicanas que desde su debut en 1992 fundada por El Apio, Daniela Magún, Sergio O'Farrill, Federica Quijan y René Ortiz, que en 2014 volvió tras una separación de varios años, demostrando que sus fans aún querían verlos a pesar del tiempo de su reunión.

Por lo que en uno de sus concierto sorprendió a sus fans con una idea demasiado interesante, emulando a uno de los cantantes más grande en el mundo, ya que decidieron hacer un cover de una de las canciones más grandes de Linkin Park, demostrando su cariño a Chester Bennington.

Kabah recibe burlas por cantar canción de Linkin Park

Fue el pasado 15 de mayo en Villahermosa, que la agrupación estaba tocando para sus fans sus clásicos temas como La vida que va, Vive, La Calle de las Sirenas; sin embargo sorprendieron a sus asistentes de la mejor manera, ya que decidieron hacer el cover de una de las bandas más grandes de Rock.

Y es que decidieron cantar “In the end” de Linkin Park, generando una emoción para quienes son fans de la banda, pero las redes sociales no lo tomaron de la misma forma, pues hicieron lo suyo y comenzaron a generar burlas por lo nada parecido a como lo hubiera hecho Chester Bennington.

Pues asegurando de manera irónica que el legado de Chester Bennington estaba en buenas manos, sin embargo eran más los comentarios de quienes aseguraban que cantaba horrible, ya que se podía leer como se burlan con memes y videos, asegurando que Chester Bennington estarían decepcionados.

Así como otros comentaban que era triste que seguramente las personas que estaban en el concierto de Kabah seguramente no conocían a Linkin Park o las canciones de Chester Bennington, por lo que agregaron que no había mucho caso que las cantaran para un público al que seguramente no les gustaba Linkin Park.

Ya que In The End es una canción que ha destacado por su poderosa letra, mencionando lo difícil que es superar los obstáculos de la vida y es que es bien sabido que Chester Bennington se inspiró en su complicada infancia para escribir esa canción, enfrentando la separación de sus padres a muy temprana edad.