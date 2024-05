Día de las Madres: 5 poemas llenos de amor para dedicar a la reina del hogar

Si aún no sabes qué regalarle a mamá en su día especial, dedicarle un poema donde compartas todo tu amor es una excelente opción, pues las palabras con el mejor aliado cuando queremos expresar nuestros sentimientos. De hecho, si no eres bueno escribiendo, existen muchos textos de autores reconocidos que le puedes compartir con ella.

Aunque existe una gran variedad de poemas que puedes dedicar el Día de las Madres, aquí tenemos cinco que son perfectos para mandar por mensaje de texto este 10 de mayo, pues son pequeños y seguramente le sacarás una sonrisa a mamá cuando sea lo primero que lea por la mañana.

En internet, podemos encontrar decenas de textos para regalar a mamá el 10 de mayo, pero no todos podrán demostrar todo el amor y agradecimiento que sentimos por ellas, por lo que es importante encontrar un poema que realmente describa todos lo que queremos decir. Aquí tienes algunos de los más famosos en sus versiones cortas:

"Madre, yo a vos te acuso por el dolor que a veces me dais, por las veces que me engañáis, y por las que os acuso."

"Porque la fe es amor, y un regocijo sereno, Y la deuda impaga de un ángel herido, Y la única alegría de un alma agradecida, No tienes precio, sino que eres inmortal."

"Porque has amado primero, y fuiste el primer ídolo; y he aprendido de ti y sigo tu ejemplo."

"De los amores hondos, que en el mundo he tenido,

el más triste y el más dulce me lo diste tú.

No hay en el universo amor más grande ni más puro

que el que brinda el alma de una madre al hijo suyo."