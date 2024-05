Canelo Álvarez, Jorge Campos y Lorena Ochoa juegan golf mientras recaudan fondos

Lorena Ochoa, Saúl Canelo Álvarez y Jorge Campos unieron fuerzas en pro de la educación infantil.

En un evento realizado en el campo de Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México, se reunieron para recaudar fondos por un millon 700 mil pesos, para mas de 11 mil estudiantes, repartido en 24 escuelas de 11 estados de la República Mexicana, mientras intentaron hacer un hoyo en uno.

Apoyo para 11 mil estudiantes de 24 escuelas Foto: Guillermo O'Gam

"La verdad me siento, como lo dije en la mañana, muy conmovida, porque al hablar a mis amigos todos me dijeron, sí, claro que sí, te ayudamos, ahí estamos. Justo como lo soñé, un evento íntimo, pero también muy relajado. La idea era justo echar relajo", explico la exgolfista de Guadalajara quien fuera número uno del mundo.

Canelo Álvarez habla de su próxima pelea

En el evento, Saúl Álvarez -recién desempacado de Las Vegas en donde le quitó la calidad de invicto a Jaime Munguía - habló de lo que significa participar en este tipo de eventos y de paso confirmó que su siguiente fecha, para regresar al ring, será en septiembre.

Canelo volverá a pelear en septiembre Foto: Guillermo O'Gam

"Como yo he dicho, toda mi carrera ustedes han exigido que con este y con este otro, y he enfrentado a todos los que decían que no. Entonces ahorita en el punto en el que estoy, estoy en el punto donde puedo exigir y hacer lo que yo quiera", declaró El Canelo, quien insistió que la única forma en la que puede enfrentar a David Benavides serían con 200 millones de dólares de por medio.

Canelo vacacionará con su familia antes de subirse al ring

Saúl aseguró que por ahora tomará, después de su evento de golf, unas vacaciones junto a su familia antes de volver al gimnasio para empezar su preparación rumbo a septiembre.

Fundación encabezada por la exgolfista profesional Lorena Ochoa Foto: Guillermo O'Gam

En el evento también estuvo el exfutbolista Miguel Layún, así como analistas deportivos como John Sutcliffe, Rodolfo Vargas, Luis García y Christian Martinoli.

