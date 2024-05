¡Listos los horarios de Liguilla! Así se jugarán los partidos para los cuartos de final de la liga MX

El torneo de este primer semestre del 2024 está llegando a su fin y con él la mejor parte de la Liga MX. Ahora, con los ocho equipos confirmados para los cuartos de final, es momento de revelar los días y horas en las que se disputarán los juegos de ida y las vueltas de cada una de las llaves de esta Liguilla del Fútbol Mexicano.

América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Tigres, Chivas, Pumas y Pachuca son los ocho invitados a la recta final del torneo, por lo que la esperanza de salir campeones de la Primera División está cada vez más fuerte. Antes de que alguno pueda levantar el trofeo se tienen que jugar algunos partidos. Esta semana comenzará la Liguilla con los partidos de ida, mejor vamos a conocer los horarios.

¿Qué día serán los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga MX?

La actividad de los cuartos de final comenzará este 8 de mayo con el duelo entre Chivas vs Toluca. El segundo partido que se disputará este miércoles será el Pachuca vs América. Para el 9 de mayo la actividad comenzará con el duelo entre el Cruz Azul y Pumas. El cotejo que cierra la actividad de los partidos de ida será el Tigres vs Monterrey.

A qué hora se juegan los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga MX

Chivas vs Toluca a las 19:05 horas el 8 de mayo

Pachuca vs América a las 21:16 horas el 8 de mayo

Pumas vs Cruz Azul a las 19:00 horas el 9 de mayo

Tigres vs Monterrey a las 21:00 horas el 9 de mayo.

Qué días se jugarán los partidos de vuelta de los cuartos de final

La espera para conocer a los cuatro mejores de este torneo no será mucha, ya que para el día 11 de mayo se volverá a la actividad en el terreno de juego. El primer partido para abrir esta fase será el América vs Pachuca en el Azteca. El segundo juego del sábado será nada más y nada menos que el Toluca vs Chivas en la Bombonera. Los cuartos de final se definirán el 12 de mayo. El juego que abra la actividad el domingo es el Cruz Azul vs Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

A qué hora serán los partidos de vuelta de los cuartos de final

América vs Pachuca a las 18:00 horas el 11 de mayo

Toluca vs Chivas a las 20:10 horas el 11 de mayo

Cruz Azul vs Pumas a las 19:00 horas el 12 de mayo

Monterrey vs Tigres a las 21:00 horas el 12 de mayo

Para esta semana se presenta la revancha del Club América con Pachuca por haberlos eliminado de la Concacaf. Ahora el duelo sería en unos cuartos de final y en el torneo local. Por otro lado, está el clásico joven entre Cruz Azul y Pumas. El partido que realmente se lleva las palmas para estos cuartos es el clásico regio, donde se espera que se juegue como en el duelo que se vivió en el torneo regular.