David Benavidez vuelve a retar al "Canelo" antes de su pelea con Jaime Munguía

Saúl “Canelo” Álvarez sigue siendo el estandarte del boxeo mexicano, pues a solo unas horas de que su enfrentamiento con Jaime Munguía en la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, donde se disputarán los 4 títulos del “Canelo” en sus respectivas divisiones, lo que lo hace una pelea histórica.

Sin embargo, David Benavidez, quien aparentemente se encuentra ahí para ser espectador de la pelea más importante del año, habló en entrevista con Andrés Cantera, sobre su enfrentamiento tan esperado y pedido por fanáticos, contra Saúl Álvarez, quien no deja de rechazarlo.

Fue en las redes sociales, que se compartió una declaración del pugilista mexicano David Benavidez, quien es un excelente boxeador y ha estado buscando enfrentarse a “Canelo” pues afirma que sería la mejor pelea y un digno contrincante del mexicano, algo que expertos y fanáticos desean ver.

“La verdad yo siempre le he dado el crédito al Canelo, creo que es un peleador muy bueno, una leyenda, pero yo hice mi trabajo y no me quiere dar la pelea, creo que es algo que le está afectando al boxeo, por qué todo mundo quiere esta pelea, la pelea más grande del boxeo, lo tenemos que hacer”, dijo Benavidez.