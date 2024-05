Canelo revela que enfrentará a Benavidez cuando "el dinero sea el correcto"

Canelo Álvarez logró quedarse con el triunfo en el T-Mobile Arena, y retuvo los cuatro cinturones que puso en juego: Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Canelo le arrancó el invicto a Munguía luego de 44 peleas en su historial. Las tarjetas de los jueves tuvieron el siguiente resultado: 117-110, 116-111 y 115-112. Jaime aseguró que se trató de una dolorosa primera derrota durante toda su carrera, pero no se apena de nada de lo hecho en el ring.

"No me apeno de nada, busque la pelea, intenté hacerlo, le di una pelea buena para la gente", fueron las pocas palabras que dijo frente a los micrófonos de la prensa local.

Por su parte, el pugilista mexicano, multicampeón, aseguró que se trató de una de las mejores peleas que ha dado el boxeo nacional en estos últimos tiempos, y se siente muy orgulloso de que todo el mundo esté atento de lo que hagan un par de mexicanos en los Estados Unidos.

Me siento contento de presentar una pelea como esta, de dos mexicanos, todo el mundo viéndonos y peleando cuatro títulos. Ojalá se sientan orgullosos todos los mexicanos de que estamos haciendo historia por el mundo.

Además, se refirió a Jaime como una de las personas y uno de los peleadores más valientes que ha enfrentado, a quien siempre se le vieron ganas de ganar. Dijo que lo seguirá apoyando durante toda su carrera porque se trata de un gran deportista.

Por último, sobre la pelea que tendría pendiente en contra de Benavidez, dijo que solamente será posible si es que en algún momento se llega al dinero correcto, y al precio correcto, y se cumplen con las exigencias que ha puesto sobre la mesa, porque ahora está en esa posición.

Todos están enamorados de mí. Ahorita me voy a sentar a disfrutar esta pelea, es una gran pelea pelea para mí, para mi equipo. He enfrentado a todos los que dicen que no. Ahorita yo puedo pedir lo que quiero, ya veremos lo que viene.