VIDEO: pelea de MMA entre dos mujeres y un hombre causa polémica en redes sociales

Las peleas de MMA son de los eventos que más viralidad y dinero generan, pues a diferencia del boxeo, este deporte pone al límite a peleadores con su vida, pues su brutalidad genera que muchas veces están cerca de perder la vida cada fin de semana, por lo que es un deporte lleno de fuerza y brutalidad.

Sin embargo, un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales, nos mostró algo impensado de muchas formas, pues, una empresa en Rumania ha comenzado a presentar lo que será uno de sus máximos eventos, pues aseguran que las peleas entre hombres y mujeres serán el entretenimiento del futuro.

Y es que en el video podemos ver como el peleador conocido como “El pervertido de Targu Ocna” se enfrenta a las dos luchadoras Bettyshor y Roxana Tutu, por lo que en un solo round se enfrentaron al peleador se rendía a los aficionados generando repudio en redes sociales.

Y es que todo fue resultado de la compañía conocida como RXF(Real Xtreme Fighting), quienes organizan las peleas en el país de Rumania, pues aseguraron que este es el futuro del entretenimiento, demostrando que al final el aficionado lo va a aceptar como cualquier otra película.

Sin embargo, diversos comentarios se dieron en contra de la organización de estos combates, pues al menos la Federación Rumana de Kempo mandó una declaración exacta de cómo es su postura respecto a esta situación, pues aseguran que no es moral ni responsable.

Pues ha comentado que no es un espectáculo y está lejos de serlo, desligándose de lo que sucede en este tipo de combates, pues así como las autoridades, los aficionados en otra partes del mundo no comparten este tipo de espectáculos peleas, pues han asegurado que no es igualdad.

“Desde mi punto de vista, no creo que sea justo, normal ni moral que haya este tipo de enfrentamientos entre hombres y mujeres. No me gusta que un hombre pegue a una mujer y no es en absoluto normal. No hay nada ilegal en este combate, pero no es moral. No me gusta nada y a nadie le gusta ver imágenes así”, expresó la Federación.