¿Porqué Canelo Álvarez podría perder una de sus coronas mundiales y con ella el campeonato indiscutido?

El reinado del campeón Saúl Canelo Álvarez como indiscutido del peso supermediano está a punto de concluir, si es que no se encuentra una solución con la Federación Internacional de Boxeo.

La opción de dejar vacante el título es forzada por las estrictas reglas del organismo con sede en Estados Unidos.

Álvarez podría renunciar a su cinturón para evitar someterse a una puja de bolsa ordenada para enfrentar al contendiente obligatorio, el poco conocido William Scull de Cuba.

La última pelea que ganó el Canelo fue contra Munguía Foto: Especial

"Es algo penoso, nosotros (CMB) hemos buscado unificaciones e indiscutidos, pero no hay orden (con los otros organismos), no hay reciprocidad o acuerdos, no se respetan", declaró el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán.