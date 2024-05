"Es horrible, no puedo llorar", la influencer Monica Makaco revela que es alérgica a su llanto y a la tristeza

La creadora de contenido Monica Makaco reveló que no puede llorar ni sentirse triste porque es alérgica a su propio llanto y a las emociones que trae consigo la tristeza. La influencer contó lo difícil que es vivir con este padecimiento porque prácticamente no puede sentir sus emociones ya que si tiene alguna de estas conductas su garganta se cierra y no puede respirar.

Monica es toda una personalidad en las redes sociales, inicialmente compartía contenido sobre maquillaje, pero ahora está más enfocada en consejos de vida y salud emocional, actualmente la siguen casi 200 mil personas en Instagram, es por eso que su testimonio causó mucho impacto.

Su endocrinóloga confirmó el diagnóstico y en un inicio no lo creía | Foto: Instagram @monicamakaco

"Es horrible": Monica Makaco revela que es alérgica a su llanto y a la tristeza

De acuerdo con el relato que Mónica dio para el podcast Seis de Copas, su endocrinóloga confirmó el diagnóstico y aunque en un inicio no lo creía, la experta le explicó que cuando experimenta sentimientos de tristeza y sus lágrimas comienzan a desbordarse inmediatamente se activa la alegría.

“Es algo químico que pasa en tu cerebro. Cuando tu cerebro libera ciertas sustancias se genera la alergia, tiene que ver con el cortisol y es horrible”, contó.

Macako explicó que esta alergia es muy parecida a la que otras personas tienen con algún alimento, pues si llora o se siente triste se le cierra la garganta y se empieza a hinchar. Según refiere, el padecimiento lo generó su propio cuerpo y describió esto como "horrible" pues no puede dejar que sus emociones experimenten estos sentimientos.

Según refiere, el padecimiento lo generó su propio cuerpo | Foto: Instagram @monicamakaco

“Cuando me duele algo, no puedo llorar"

La integrantes de Seis de Copas quedaron impactadas después de que les reveló su diagnóstico, sin embargo, Mónica lo cuenta con total normalidad e incluso dice que es algo que ya superó y está contenta, aunque todavía le cuesta trabajo no llorar ante diferentes situaciones adversas de su día a día.

Sin embargo, la influencer aclaró que cuando llora de felicidad no le ocurre lo mismo, pues esas sensaciones las percibe diferente su cerebro. Cuando por alguna experiencia siente ganas de llorar, pero esas lagrimas son por emociones que le causan alegría risa o felicidad, la alergia no se desata.