Géminis está por llegar tu reinado, serás el más afortunado del zodiaco desde el 25 de mayo

Durante un periodo largo los nacidos bajo el signo de Géminis tendrán a los astros de su lado, ya que inicia el reinado de Géminis este 25 de mayo. Llegará su momento estelar con el acontecimiento astrológico más importante del año, con la llegada de Júpiter a tu signo, así que están por llegar grandes momentos para ti, pues inicia tu reinado.

Géminis será el signo más bendecido por los astros gracias a Júpiter, el planeta de la suerte, que está de tu lado, podrás disfrutar de todos los parabienes que llegarán a tu vida. Deja atrás los temores, pues es un día muy especial para ti este sábado 25 de mayo. La astróloga española Esperanza Gracia nos da las mejores recomendaciones para aprovechar esta buena racha astrológica.

Durante un periodo largo estos tres signos podrán disfrutar de las bendiciones que les tiene el destino. Si bien el reinado será de Géminis, otros signos que tendrán una buena racha serán Libra y Acuario, así que a disfrutar lo que viene para ustedes, pues tienen todo para ganar y sacar el máximo provecho a esta brisa de aire fresco.

Es tiempo de acelerar los planes que tenían parados, ya que la suerte está de tu lado y no hay nada que pueda hacer que las cosas vayan mal. Disfruta al máximo esta buena racha y aprovecha para desarrollar aquellos planes que no te habías atrevido a concretar.

Horóscopos de fin de semana bajo el reinado de Géminis

Capricornio

Es el momento de dejar atrás rencores, desilusiones y promesas que no se cumplieron para quedarte sólo con lo positivo. Tras ciertas tensiones emocionales, un poco de sosiego te vendrá de maravilla.

Sagitario

Estás deseando dar carpetazo al pasado porque intuyes que van a surgir nuevas oportunidades que te harán ver la vida con renovadas ilusiones. Disfruta del fin de semana y date ese capricho con el que siempre has soñado.

Cáncer

Por fin, has entendido que tienes que pensar en ti y en lo que te hace feliz. Este fin de semana vas vivir momentos divertidos, experiencias nuevas, reencuentros… Son días fabulosos para abrirte a los demás y disfrutar de la vida.

Acuario

Si algo no sale como has planeado, no te exijas tanto y da tiempo a las cosas. Gracias a los buenos aspectos que te hace Venus, si algún asunto amoroso te está haciendo sufrir ahora es el momento de solucionarlo o de pasar página y abrirte a nuevas oportunidades.

Leo

Este fin de semana derrocharás tal encanto que todo el mundo caerá rendido a tus pies y hasta puede que te veas envuelto en un triángulo amoroso muy perturbador, pero tú sabrás decidir lo que es mejor para ti.

Piscis

Este fin de semana, aunque tengas que enfrentarte a situaciones nuevas que despierten tus mayores temores, no dudes de que estás preparado para emprender nuevos caminos en tu vida que te harán muy feliz.