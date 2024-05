¡Adiós amor, me fui! Las redes estallan con MEMES tras la ruptura entre Christian Nodal y Cazzu

El mundo del espectáculo se encuentra más triste que nunca, pues por medio de comunicados separados, Cazzu y Christian Nodal dieron a conocer que le pusieron fin a su relación tras dos años juntos y una hija en común, Intí, quien tiene menos de un año de edad y que hasta hace unas semanas mantenía de lo más felices a los cantantes. Luego de revelarse que los famosos tomaron caminos separados, las redes sociales estallaron en memes.

Nodal y Cazzu terminan su relación, así lo anunciaron

La mañana de este jueves, Christian Nodal usó sus historias de Instagram para dar a conocer de forma oficial lo que sus fans sospechaban desde hace semanas: que había terminado con Cazzu. Fueron breves, pero poderosas las palabras que eligió para dar la noticia y lo más emotivo es que además de mencionar que lo más bello de esta relación fue su primera hija, también compartió una foto con la manita de la bebé.

Algunos de los memes del momento. (Foto: X @MisterChorts)

"Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio", escribió Nodal.

Algunos quieren que Belinda regrese con Nodal. (Foto: X @ChavaRRivera)

Cazzu confirma ruptura con Nodal

Luego de este primer comunicado, Cazzu usó sus historias de Instagram para también darle un mensaje a sus fans, en el que no dudó en explicar que son ellos quienes siempre acompañan a los artistas en las buenas y en las malas, así como con comentarios de amor y de odio. Pero lo más significativo fue que no mencionó el nombre de su ex y padre de su hija, sino que sólo dio las gracias con un breve: "todo sana".

Algunos se dijeron felices por la argentina. (Foto: X @putxelque)

"Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros, el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañen, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias, todo sana", escribió Cazzu en un mensaje para sus fas.

(Foto: X @starsduck_yc)

En redes reaccionan con memes a la ruptura de Nodal y Cazzu

La noticia rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los fans y no fans de los cantantes compartieron mensajes, pero también memes que sacaron risas y lágrimas; pues mientras algunos recordaron el pasado amoroso de los famosos, otros aseguraron que gracias a esta decisión de no seguir juntos, los dos sacaran nuevas y dolorosas canciones que el mundo del regional mexicano y el trap ya quieren escuchar.

También recordaron a Belinda, ex de Nodal. (Foto: X @Nadezhnah)

¿Quién es el nuevo novio de Cazzu?

Los fans de los papás de Intí también comenzaron con teorías sobre las razones que habrían llevado al truene de los cantantes e incluso hay quiénes se preguntan quién es el nuevo novio de Cazzu y la nueva novia de Nodal; sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha dado actualizaciones de su estado amoroso. Lo que es cierto es que hace unos días, la argentina apareció en Instagram con una publicación abrazando a un misterioso hombre, lo que incrementó en su momento los rumores de separación con el mexicano.