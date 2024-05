Cuáles son las razas de perros que no recomiendan tener un departamento

Adoptar una mascota no es una tarea que deba tomarse a la ligera. La responsabilidad de cuidar de un perro implica compromiso, tiempo, paciencia, recursos financieros y una buena dosis de energía para dedicarles atención y juego. Además, debes analizar las características de cada raza. También debes tener en cuenta el espacio físico en el que vives y qué espacio le será destinado al animal.

Si vives en un departamento debes tener en cuenta qué perro se adecua al espacio reducido. En ese sentido, deberás sacarlo a pasear para que gaste energía y además que no sea de gran porte. Te revelamos cuáles son las razas que debes evitar adoptar y cuáles son las ideales para un ambiente más pequeño.

El San Bernardo no es apto para vivir en departamento.

Fuente: Pinterest

Estas razas no se adaptan a vivir en tu departamento

En el caso de los perros grandes como por ejemplo, el Gran danés, San Bernardo, Mastín napolitano o Rottweiler, pueden presentar agotamiento por falta de espacio en un departamento. El husky siberiano, Pastor alemán, Labrador retriever, Golden retriever y Border collie, son canes con mucha energía que necesitan descargarlas en un espacio abierto y grande. Si no posees un jardín en tu departamento, mejor no los adoptes.

Si tu departamento posee poca ventilación natural, sin balcón o ventanales, no adoptes a las razas de perros Bulldog inglés, Bulldog francés, Pug, Boston terrier y Carlino. Vale destacar que deben estar en un espacio donde puedan respirar tranquilamente, ya que tienden a presentar problemas respiratorios y pueden agobiarse al no tener el aire suficiente. No te deprimas, hay algunos canes ideales para vivir en departamentos.

El Boston Terrier puede presentar problemas respiratorios por lo que debe vivir en un ambiente con ventilación. Fuente: Pinterest

Si quieres tener una mascota en tu departamento, algunas de razas de perros son ideales para vivir en esos espacios más pequeños. Se trata del Yorkshire terrier, Pomerania, Dachshund o Perro Salchicha, Shih tzu, Pinscher miniatura, Basenji, Shiba inu y Shar Pei. Estos animales suelen ser bastante independientes y manejan, de buena manera, la soledad. Además, se las puede entrenar fácilmente y se adaptarán fácilmente al espacio.