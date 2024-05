Canelo vs Munguía: los artistas confirmados para la pelea del 4 de mayo en Las Vegas

Las peleas del Canelo Álvarez son todo un show y la función de este 4 de mayo en Las Vegas contra Jaime Munguía no será la excepción. Para este fin de semana en la Ciudad del Pecado se tendrá espectáculo desde antes de que los boxeadores se suban al ring, ya que se espera que ambos sean acompañados por cantantes de la élite mexicana.. No se espera menos para una pelea como la que protagonizar??n Munguía y Álvarez.

Si bien todavía no se sabe el nombre del artista invitado para cantar el Himno Nacional en el T-Mobile Arena, lo que si se tiene claro son los cantantes que acompañarán a los boxeadores en la presentación y el camino al cuadrilátero. El primero en confirmar al artista invitado fue Jaime Munguía, quien recurrió a la experiencia y calidad vocal de un grupo de pop. Mientras que Canelo lo hará con dos exponentes del regional mexicano.

Quiénes son los artistas invitados para la Canelo vs Munguía

Por un lado, Jaime Munguía confirmó con mucha antelación que Reik será el grupo que le acompañará desde la salida del vestidor hasta el ring. El tijuanense recurrió a la experiencia y calidad de una de las bandas más queridas de México para comenzar la noche en Las Vegas. Lo que sabía era que la batalla con Canelo comenzaba desde ese momento.

El tapatío decidió salir acompañado de una dupla que la gente no se esperaba. Por un lado, el nombre más llamativo de la dupla del regional mexicano es el de Peso Pluma, pero no será el artista principal que saldrá con Canelo. El nombre del cantante que lo acompañará hasta la escalinata del encordado es Luis R. Conriquez. El intérprete de 'Si no me quieres no' pondrá todo el poder del regional mexicano y de los corridos tumbados para motivar a Saúl previo a su pelea.

Donde ver la pelea del Canelo vs Munguía

Para todos aquellos que estén emocionados para presenciar el duelo entre mexicanos, deben tener en cuenta que la función está programada como pago por evento. A pesar de este detalle, existen muchas formas de disfrutar de la función en Las Vegas, el próximo 4 de mayo. Los canales que van a transmitir la Canelo vs Munguía son: el canal 5, Azteca 7 y ESPN. Para aquellos que tengan plataformas pagadas, pueden verlo a través de DAZN y Star+.

Solo queda esperar que llegue el fin de semana y los pugilistas se suban al cuadrilátero para dar un verdadero espectáculo y clases de box a los amantes del deporte de los guantes. Se tiene que recordar que al ser la función estelar del 4 de mayo, el combate está programado para comenzar sobre las 21:00 hora de México.