Nana Calistar: Los 7 signos que serán afortunados en el trabajo y el amor HOY 15 de mayo

En conmemoración del Día del Maestro, Nana Calistar ha revelado en sus redes sociales y su blog en internet, las mejores consejos y predicciones para evitar todo obstáculo que hoy se pueda poner enfrente en el mundo de la astrología, el cual, ha estado marcado de varios acontecimientos que darán un giro de 360 grados para este 15 de mayo a varios signos zodiacales, quienes serán afortunados por un par de horas

En esta edición del segundo martes del mes, la vidente ha encontrado en algunos horóscopos, ciertas coincidencias tanto negativas como positivas con el objetivo de crecer en el ámbito del dinero, suerte, amor, trabajo, salud y familia, con la misión de reflexionar todo sobre tus maestros de vida, llámense docentes, padres, abuelos, amigos y consejeros de vida y honrar a mentores que ya no están entre nosotros.

Sigue aprendiendo de otros signos zodiacales Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, deja a un lado la flojera, no pierdas más tu tiempo y no dejes para otro día lo que tienes que resolver y hacer ahora, ten bien presente que la vida es corta y si te la pasas lamentándote por errores del pasado jamás lograrás avanzar y llegar a algo bello.

El amor a distancia será difícil siempre y cuando tú así lo percibas, cuando hay interés y amor nada ni nadie puede afectar la relación de dos personas que se quieren así estén en continentes distintos.

Cuidado con tu orgullo pues una persona se desilusionará de ti al ver cómo has cambiado y no es para menos con la friega que has llevado.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, pudiste haber tenido la oportunidad de abrir lo que viene siendo tus sentimientos por una persona que significa mucho para ti.

Sin embargo el miedo a fracasar en una relación no te deja avanzar, mientras sigas ahí, no lograrás absolutamente nada, date la oportunidad y que sea lo que tenga que ser.

No dejes pendientes que puedes resolver hoy para otro día o se te va juntar todo el show y no sabrás como librarte de eso.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, trata de buscarle la parte positiva a cada una de las situaciones que te ocurren, aunque estés mal y sientas impotente piensa como le vas a dar una segunda oportunidad al amor.

Ponte al día en tus pagos y deudas que tienes o te vas a meter en problemas legales o vas a batallar para que te vuelvan a soltar dinero a la próxima vez que lo necesites.

Hay momentos en los cuales quieres regresar al pasado para no cometer los mismos errores o volver a ver a quien ya se fue, next no sigas viviendo en el pasado y disfruta el presente..

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no mendigues cariño o amor porque por eso siempre hacen lo que quieren contigo, aléjate de relaciones que estén por debajo de agua, ten cuidado con confundir el sexo con amor.

Mitad de semana llena de romance y sensualidad y sexo desbordado como a ti te gusta con una amistad o alguien conocido, ya déjate de fregaderas que no estas para perder el tiempo.

Que mendigue amor quien no se quiera y quien no se valore, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más perra que bonita y no permitir arrastrarte el suelo por nadie.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, cuídate de pérdidas de objetos y trata de arreglar pleitos familiares antes que sea tarde y puedas arrepentirte.

Debes aprender que la vida es muy corta para dejar pasar las buenas oportunidades, ya no es momento que te detengas por nadie y vayas por eso que mueve tu mundo y constituye tu felicidad, cierra el pasado con una nueva visión que te dirija a cumplir tus sueños y tus metas.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, cuidado con amores de una noche y con una persona de tu trabajo que te va meter en problemas.

Si no tienes una relación viene una fiesta o reunión, en la cual te la pasarás de la mejor manera, posibilidades de romance con amistad.

Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas, ponte las pilas o podrías cometer ciertos errores de los cuales te lamentarás en un futuro cercano.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, al finalizar los días te sentirás muy triste pues estarás extrañando a quien ya no está a tu lado, la vida no se detiene, no te martirices por esas cosas y busca maneras de ser feliz.

No pienses tonterías que no son, ni existen, antes de dormir, el futuro es incierto, concéntrate en tu presente, bajaras de peso poco a poco sin proponértelo.

Si estás en una relación, no bajes la guardia porque vienen muchos celos e infidelidades en puerta, trata de no atosigar tanto a tu pareja ni buscar maneras para estar discutiendo o picándole el buche, no caigas ya en fregaderas y media y ponte buzo o buza para lograr prevenir esas situaciones que pueden hacerte pasar un mal rato o dejarte sin dormir.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, quiérete y amate como eres, pero no descuides tu cuerpo que es el único que tienes para toda tu vida, échale ganas pues verte bien te abrirá muchas puertas.

Cuídate en la alimentación pues si sigues comiendo como comes y no llevas una rutina de ejercicio subirás mucho de peso y te costará mucho bajarlo.

No dejes pendientes para el día de mañana o de lo contrario se te juntará el trabajo o tus compromisos.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, Problemas del pasado regresan, necesitas despabilarte y no darle vuelta a lo mismo que ya hace un tiempo te fregó la existencia.

Urge que te dejes de flojeras absurdas y hagas una limpieza a conciencia en casa pues solo así lograrás renovar tu ambiente para recibir mejores cosas a tu vida.

Viene una lana y muy buena en puerta que te va ayudar a salir de unos problemas económicos que traías cargando desde hace ya algunas semanas.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, una amistad necesita mucho de ti, no le des la espalda y bríndale al menos tu apoyo.

Cuida más tu economía y dinero que entre a tu bolsillo, no te atontes y no lo mal gastes en fregaderas que no necesitas en estos momentos de tu vida.

Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, viene mucho trabajo, estrés y grandes responsabilidades de las cuales no podrás hacer aún lado; esto acompañado de dinerito para el gasto.

Cuídate las espaldas de compañeros de trabajo te tienen mucha envidia, recibirás una llamada o mensaje de texto que te pondrá feliz, amigo o amiga te buscará para contarte un chisme.

No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la mendiga salida.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, es momento de cambiar tu forma de ser y de comenzar actuar de la manera en que te traten, no eres una paloma blanca ay no puedes ir por la vida con tu mejor cara y menos con las personas que no te suman nada a tu vida.

Hay una persona de tu pasado que buscará la manera de ponerse en contacto contigo para pedirte disculpas por ciertas acciones que tuvo contra ti hace tiempo.

Estarás en contra de medio mundo y eso se deberá a que sentirás cierta inestabilidad o coraje con el mundo debido a que muchos planes y situaciones no te han resultado como esperas.

