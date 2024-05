“Se creen más que uno”: Pimpinela Escarlata dice que los luchadores nuevos se hacen "al vapor" y por eso se lastiman

Latin Lover y Pimpinela Escarlata arremeten contra los luchadores actuales IG: victor_latinlover

Pimpinela Escarlata fue invitada al podcast de Latin Lover, donde no tuvo reparos en hablar sobre las nuevas generaciones de luchadores. En su discurso decidió tirarle un poco a los debutantes, ya que considera que no están hechos con la misma madera que antes, para la leyenda de la lucha libre ahora se hacen al vapor.

La luchadora y Latin Lover estaban de acuerdo en un punto, los luchadores en la actualidad ya no respetan a los mayores, a los que se ganaron su lugar dentro del cuadrilátero a lo largo de los años con sus actuaciones y poniendo en riesgo su físico. Ahora se llegan a sentir más que los veteranos.

Sigue leyendo:

Eugenio Derbez, el más solicitado: famoso director lo ha buscado cuatro veces para una de sus películas

Nicolas Cage protagonizará 'Spider-Man Noir', la nueva serie de Amazon Prime Video

Para Pimpinela Escarlata los nuevos luchadores son hechos al vapor (IG: victor_latinlover)

Pimpinela Escarlata asegura que se "sienten estrellotas"

La luchadora aseguró que las generaciones actuales de luchadores se sienten estrellotas. Entre los temas que trató con Latin Lover está la nueva forma de luchar que tienen, así como el tema en el que se indica que no hay respeto por los grandes talentos y leyendas que se encuentran dentro de los carteles y vestidores de cada una de las funciones que se realizan en toda la República Mexicana.

"No, pasan como si fueran una estrellotas", dijo Pimpinela Escarlata, a lo que Latin Lover contestó: "Antes eso no era así".

Latin Lover recordó como en su época, saludabas de usted a personalidades como los Villanos o los Dinamita. Además de asegurar que si veían que uno de los veteranos no tenía donde sentarse en el vestuario, le dejaban su lugar para que pudiera estar cómodos. Esto ya no ocurre en la actualidad. Los dos luchadores recordaron que ahora les hablan de '"guey", les dan palmadas en la espalda y no los respetan.

Latin Lover asegura que los luchadores voladores tienen una carrera corta ((IG: victor_latinlover)

Se hacen luchadores al vapor

Otro de los temas que puso sobre la mesa fue el de las lesiones de los luchadores. De acuerdo con Pimpinela Escarlata y Latin Lover ahora los luchadores son hechos al vapor y no saben luchar de verdad. Ahora sólo se dedican a hacer piruetas en el aire y eso no es lucha libre. Latin Lover aseguró que la carrera de los voladores es muy corta, debido a las lesiones que se pueden presentar.