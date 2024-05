Eugenio Derbez, el más solicitado: famoso director lo ha buscado cuatro veces para una de sus películas

Este fin de semana se llavará a cabo la Comic-Con Experience (CCXP), donde decenas de personalidades se reunirán para hablar de su trabajo en el mundo del cine y los cómics. Entre los muchos invitados que visitarán el evento se encuentra el renombrado director Eli Roth, quien es conocido por la cinta de terror "Hostal". Si bien, él se encuentra presentando su nueva película "Borderland", durante su panel confesó que se "muere de ganas" por trabajar con el mismísimo Eugenio Derbez.

Eli Roth afirma ser fan de Eugenio Derbez

Durante su presentación en la CCXP, Eli Roth confirmó que su nueva producción verá la luz el próximo 9 de agosto y aunque esta noticia emocionó a sus fans, fue otro de los comentarios del director lo que dejó impactada a la audiencia, ya que admitió sentir una profunda admiración por el actor Eugenio Derbez e incluso dijo que en cuatro ocasiones lo ha buscado para colaborar en una película juntos, pero por cuestiones de agenda el trato no se ha cerrado.

Eli Roth, compartió sus pensamientos sobre el actor Eugenio Derbez y expresó su interés en colaborar con él en futuros proyectos.

Fotografía: Instagram/@realeliroth

"Él es divertido y es un gran actor de drama, además es un gran tipo; lo he visto y amo a Derbez, realmente me encantaría trabajar con Eugenio", afirmó el director durante su panel en la CCXP. A pesar de que sus apretadas agendas han impedido que esta colaboración se haga realidad, Roth dejó claro su admiración por el actor mexicano, describiéndolo como un intérprete divertido y con una gran profundidad en el drama. Así mismo, Roth elogió la destacada trayectoria de Derbez, resaltando sus brillantes interpretaciones en películas como "Latin Lover" y "No se Aceptan Devoluciones".

A través de sus palabras, Roth también reveló que ha intentado en varias ocasiones incluir a Derbez en sus proyectos, reconociendo el potencial de una colaboración entre ambos. Con el éxito mundial de las películas protagonizadas por Derbez, el director ha mantenido al actor en su radar y expresó su esperanza de que puedan unir fuerzas en algún momento en los próximos años, brindando a los espectadores una experiencia cinematográfica inolvidable.

El director presentó su próxima obra maestra, "Borderland", en un panel de la CCXP, revelando que la película verá la luz el próximo 9 de agosto.

Fotografía: Instagram/@ederbez

¿Quién es Eli Roth? El director que quiere trabajar con Eugenio Derbez

Eli Roth es un director, productor y guionista estadounidense conocido principalmente por su trabajo en el género de terror. Nació el 18 de abril de 1972 en Newton, Massachusetts y se hizo un nombre en la industria del cine con su impactante debut como director en la película de terror "Hostal" (2005), que se convirtió en un éxito de taquilla y ganó notoriedad por su intensidad y violencia gráfica.

Roth no escatimó en elogios para Derbez, reconociendo su talento y versatilidad como actor.

Fotografía: Instagram/@realeliroth

Aparte de "Hostal", Roth ha dirigido y producido varias otras películas de terror, incluyendo "Hostal: Parte II" (2007), "Cabin Fever" (2002), "The Green Inferno" (2013) y "Knock Knock" (2015). Su estilo distintivo se caracteriza por un enfoque crudo y provocativo hacia el género del terror, explorando temas como la violencia, la supervivencia y la naturaleza humana. Además de su trabajo en el cine, Roth ha incursionado en la actuación y ha aparecido en diversas películas y programas de televisión.