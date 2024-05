Año Bisiesto: estos son los 4 signos zodiacales que recibirán un golpe de dinero en efectivo durante toda la semana, según los astros

Arranca una nueva semana cargada de energía, porque se vislumbra un horizonte económico maravilloso para algunos signos del zodíaco occidental. Recuerda que la astrología es una herramienta poderosa y que a través del horóscopo podemos conocer lo que nos depara para los próximos días y estar preparados.

Signos del zodíaco occidental

Los fenómenos astronómicos influyen en las predicciones astrológicas que se vuelcan en el horóscopo, por lo que la semana del 13 al 19 de mayo del corriente año, 4 signos verán a la fortuna y la abundancia económica tocar su puerta. Para los expertos el dinero esta semana llegará en formato físico, a través de cuantiosa suma en efectivo que le permitirá a estos signos invertir, pagar deudas o disfrutarlo en algún capricho.

Ingreso de dinero

Anímate a descubrir cuales son los signos beneficiados por el dinero

LEO

Esta semana promete estar cargada de diversión y sorpresas. Algunas de ellas ligadas al plano económico. Porque tu habilidad mental te llevará a obtener las respuestas que estabas buscando, en miras de un ascenso o nuevos desafíos en tu entorno laboral. Esto te llevará a recibir un dinero extra, pero además una sensación de seguridad. En este camino te vas a encontrar con una persona que comparta tus mismos ideales y te haga sentir acompañado. Números de suerte: 2, 11 y 5.

SAGITARIO

La búsqueda de algo muy íntimo se está completando. Sentirás una sensación de estabilidad sentimental y económica. Las energías están de tu lado, estás capacitado para poder solucionar cada problema o desafío que se te cruce. Te ingresará efectivo a través de un golpe de suerte, solo debes seguir tu intuición. Números de suerte: 21, 49 y 32.

CAPRICORNIO

Este es el momento y el lugar para poner los pies sobre la tierra y hacerse notar. Cambia todo tipo de actitud pesimista y proponte luchar por ese ingreso extra que deseas en tu vida. Trabaja el amor propio y la confianza, manifiesta que tu posición económica va a cambiar gracias a una acertada inversión. Números de suerte: 18, 4 y 33.

PISCIS

Eres un signo soñador y esta semana se te cumplirá un deseo que anhelabas en el plano de lo económico. La suerte está de tu lado, sobre todo en el amor. Pero ojo no evadas responsabilidades, procrastinar no sirve de nada, te llena de ansiedad y no hay forma de esquivar las tareas que debes asumir. Que ingrese dinero implica seguir trabajando duro y no dormirse en los laureles. Números de suerte: 27, 15 y 6.

SEGUÍ LEYENDO

Afortunados: estos son los 4 signos que encuentran dinero y riqueza del 13 al 16 de mayo, gracias a la llegada de la luna llena

Luna Cuarto Creciente en Leo: semana de enfrentarse a críticas y afrontar inconvenientes