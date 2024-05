¿Todavía no tienes regalo para mamá? Estas son algunas opciones de último minuto

Quieres mucho a mamá pero no sabías que regalarle y ahora ya llegó el Día de las Madres pero no sabes qué darle de último minuto que se vea digno de un regalo para mamá. No te preocupes porque te traemos diferentes opciones para ella. Primero que todo un recordatorio rápido: nadie mejor que tú conoce sus gustos, cada caso es diferente, pero al elegir el regalo mantén en mente si también es algo que a ella le gusta o es algo que quería.

Siempre queremos lo mejor para mamá

Regalos personalizados

Un regalo hecho a medida puede ser muy significativo. Puedes considerar una joya grabada con su nombre o una foto especial, una taza personalizada con una foto familiar o un mensaje especial, o incluso un álbum de fotos hecho a mano.

Ejemplos:

Joyería

Fotos especiales enmarcadas

Hay tazas que pues personalizar en el momento

Album de fotos hecho por ti

Kit de autocuidado (luego las mismas tiendas te ayudan a personalizarlo)

Experiencias

En lugar de un regalo material, considera regalarle una experiencia especial. Puede ser un día de spa, una cena en su restaurante favorito, un paseo en globo aerostático o una clase de cocina.

Ejemplos:

Restaurante favorito

Spa, ya sea en un lugar o en casa

Hay cafés donde tienen experiencias incluidas (pintar, hacer cerámica, grafología,etc.)

Certificado para experiencia (una sesión de yoga, una cata de vinos o incluso un paseo en globo aerostático)

Escapada de fin de semana (solo si es prudente)

El mejor regalo va a ser algo que sepas que le guste

Tiempo de calidad juntos



A veces, el mejor regalo es simplemente pasar tiempo de calidad juntos. Puedes planificar una salida especial, como un picnic en el parque, un paseo por la playa o una visita a un lugar que le guste.

Ejemplos:

Salida en bici

Organizar un picnic

Paseo por una plaza que le guste

Organizar una cena especial para ella en casa (ella solo tiene que disfrutar)

Regalos relacionados con sus intereses



Piensa en los hobbies o intereses de tu mamá y elige un regalo relacionado. Si le gusta la jardinería, por ejemplo, puedes regalarle herramientas de jardinería o plantas. Si le gusta la lectura, puede elegir un libro de su autor favorito o una suscripción a una revista.

Ejemplos:

Libros

Sus flores favoritas

Tarjeta de regalo (ya sea de sus intereses: streaming, música, tienda de ropa, etc.)

Skincare

Siempre los regalos con amor vana ser los mejores

