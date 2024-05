5 perfumes que puedes comprar por menos de mil pesos para regalar a mamá este 10 de mayo

Si eres de las personas que no compró ningún regalo para mamá y buscas algo a la mera hora, no te preocupes, pues esta nota es para ti ya que no solo quedarás bien con la mujer más especial de tu vida sino también cuidarás tu economía.

Y es que, oler delicioso para una mujer es algo imprescindible en su día a día, por lo que regalarle un perfume sería la mejor opción para este Día de las Madres, es por eso que a continuación te compartimos cinco opciones que puedes comprar de último momento por menos de mil pesos.

Sorprende a mamá con perfume que huela delicioso.

Foto: Freepick

5 perfumes para regalar a mamá por menos de mil pesos

El Día de las Madres ya llegó y elegir el regalo perfecto para mamá en su día especial puede ser todo un desafío, pero con esta selección de perfumes de precios accesibles y que además huelen delicioso, seguro encontrarás la opción ideal para expresarle todo tu amor y gratitud.

Aquí te presentamos una selección de cinco exquisitos perfumes que puedes adquirir por menos de mil pesos y que seguramente la harán sentir especial en su día.

No solo huelen delicioso sino también son económicos.

Foto: Freepick

Latta Yara

Este perfume árabe se ha convertido en una de las fragancias más vendidas de este último año, es una aroma dulce avainillada, pero también cuenta con notas afrutadas, florales y cítricas.

Es por eso que “Lattafa Yara” o simplemente “yara” como muchas mujeres han decidido llamarlo se ha convertido en un básico para aquellas que deseen expresar feminidad y sensualidad.

Para aquellas mamás aventureras.

Foto: Liverpool

Tous Touch

Este perfume es ideal para las mamás modernas y que aman los olores a flores pues tiene notas de salida de fresia, flor de loto y lirio de los valles, mientras que las notas de fondo son frambuesa, almendra, vainilla y moras azules.

Así que se convierte en una gran opción para aquellas mujeres que gustan de olores frescos, además es ideal para usar en temporada de calor y quienes ya lo han usado aseguran que va muy bien para eventos de día.

para las mamás que prefieren los olores frescos.

Foto: Liverpool

Dior J’adore

Este perfume se ha convertido en el favorito de muchas mujeres desde el 2016 que fue lanzado, y es que con tan solo unas gotas la fragancia durará por horas y horas.

El J’adore es una fragancia para aquellas mujeres que prefieren las aromas cítricas y florales, pues tiene notas de salida de naranja sanguina y limón; las notas de corazón son magnolia, neroli y rosa de Damasco; las notas de fondo son sándalo y vainilla.

Un lujo para mamás.

Foto: Liverpool

Bebe Sheer

Otra opción fresca ideal para utilizar en esta temporada de extremo calor pues el “Sheer” es un perfume que te hará diferenciarte del resto, estamos seguros que en cuanto toque tu piel muchos querrán saber el nombre de tu fragancia.

Sheer de Bebe fue creada por Claudette Belnavis y Jean Jacques, y lanzada en el año 2010; tiene notas de salida de manzana roja, notas florales y cítricos; mientras que las notas de fondo son almizcle, sándalo y ámbar.

Es ideal para usar esta temporada.

Foto: Liverpool

Elizabeth Taylor Diamonds and Rubies

Una de las fragancias clásicas y de las favoritas de las mamás desde la década de los 90’s, sin duda es la línea de Elizabeth Taylor, pues es sinónimo de sofisticación y elegancia.

Un clásico en los tocadores de las mamis.

Foto: Liverpool

Por lo que “Diamons and Rubies” se convierte en la mejor opción para sorprender a mamá, esta fragancia tiene notas de salida de rosa roja, durazno, madera del almendro, lila y azucena; las de corazón son rosa, especias, heliotropo, ylang-ylang, orquídea, jazmín y lirio de los valles y las notas de fondo son vainilla, sándalo, ámbar, benjuí, almizcle y cedro.