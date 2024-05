Kylian Mbappé dice adiós al París Saint Germain, ¿Cuándo lo presentará el Real Madrid?

Kylian Mbappé ha sido tendencia estos ultimos años gracias a su deseo de salir del Paris Saint Germain, un club que ha generado intensas críticas pues la manera en la genera dinero directamente de Qatar nunca ha gustado en el mundo del futbol, por lo que siempre ha sido tachado de esclavizar estrellas mundiales, como los casos de Neymar Jr, Lionel Messi y ahora Kylian Mbappé.

Quien en dos años ha decidido jugar con los sueños y deseos de la afición del Real Madrid pues el rumor de sus fichaje sigue siendo uno te los temas de conversación que trae a la mesa cada verano, por lo que esta temporada y luego de no renovar contrato con el Paris Saint Germain, el francés ha decidido su futuro o al menos el más reciente.

¿Qué dijo Kylian Mbappé?

Fue en sus redes sociales que el delantero anunció con un video muy personal su futuro para la campaña 2024-2025, pues tras ser eliminados de la Champions League frente al Borussia Dortmund y culparse tras no anotar en ninguno de los dos partidos de la eliminatoria, el francés decidió hablar de su futuro, pues no es mentira que decidió no renovar para esta campaña.

“Quiero hablarles a todos, porque dije que les hablaría cuando fuera el momento y quiero anunciarles a todos ustedes que será mi último año en el Paris Saint Germain y la aventura llegará a su final en una semanas”, dijo Mbappé.

Por lo que luego de las duras peleas y críticas que ha recibido, decidió despedirse como se debe ante su afición, quienes en 2018 lo vieron llegar para tomar el lugar de un líder y estrella, que todos pensábamos que iba a ser Neymar Jr trás llegar del Barcelona en uno de los fichajes más históricos del fútbol.

“Quiero jugar mi último partido en el Estadio Parc des Princes este domingo, ha sido un honor estar en el club más grande de Francia”, dijo Mbappé.

Por lo que este fin de semana en la Ligue 1 de Francia será la última vez que veamos a Mbappé portar los colores de uno de los clubes que más dinero ha gastado en los últimos 10 años, por lo que el PSG vs Toulouse será un partido emotivo para toda la afición de Francia que lo amó.

¿Mbappé irá al Real Madrid?

El delantero francés no hablo de su futuro, pues tras ser agente libre, puede negociar su futuro con cualquier club del mercado; sin embargo todos piden que si sale de francia sea al Real Madrid, uno de los mejores clubes de la historia y el más ganador de UEFA Champions League, con 14 títulos, que estará buscando el próximo 1 de junio su 15vo título.