Horóscopos de fin de semana, predicciones de Mhoni Vidente del 26 al 29 de abril

Si quieres conocer todo lo que te deparan los astros este fin de semana consulta el horóscopo de Mhoni Vidente, pues la vidente cubana tiene para ti las mejores predicciones de los astros en salud, dinero y amor. Ella te dirá todo lo que debes hacer del 26 al 29 de abril para tener la energía que necesitas para lograr tus metas.

Escucha los horóscopos de Mhoni Vidente

Predicciones de Mhoni Vidente del 26 al 29 de abril

TAURO

La vida de los Tauro solteros está a punto de cambiar y lo hará, de alguna forma, en este fin de semana. Si hay algo que los Tauro deban hacer es tener las ideas muy claras para poder conseguir cuando se propongan en este fin de semana.

Los Tauro que tienen pareja dejarán que sea esta la que haga los planes y ellos, simplemente, seguirán con sus planes. Esto no solo hará que se diviertan mucho más, sino que dará un poco de respiro a una relación que ellos dominaban.

Los que están solteros tendrán la ocasión de disfrutar de una pequeña relación. No se puede decir que la relación que van a empezar vaya a ser de lo más larga, pero sí será de lo más intensa, algo que a los Tauro les va a venir muy bien para tener un poco de diversión en la vida y experimentar cosas nuevas.

GÉMINIS

Los Géminis tendrán una gran suerte en este fin de semana, sobre todo, si están buscando empleo. De todas las ofertas que se suelen publicar durante el fin de semana, una de ellas estará hecha a medida para los creativos Géminis, por lo que no deben dudar ni un solo momento en buscar este trabajo que les cambiará la vida.

En cuanto al amor, debemos decir que los Géminis son personas que aman con todo el corazón, aunque a veces pueden ser un poco difíciles de tratar. Los que tengan pareja se sentirán de lo más agradecidos por tener a esta persona tan importante en sus vidas.

Los solteros, por su lado, también se sentirán agradecidos por la vida que llevan, aunque esto no quiere decir que no deban encontrar pareja. Este será su próximo paso.

CÁNCER

Los nativos de Cáncer van a pasar por un fin de semana muy complicado en el amor y es que las cosas que parecían ir tan bien con su pareja, pueden volverse en su contra. De hecho, la idea de formar una familia puede no estar dentro de los planes de sus parejas y esto es algo que romperá el corazón a los Cáncer.

De todos modos, quizá su pareja no les esté diciendo que no quieren una familia con ellos, sino que este no es el mejor momento para ello. Y, esto es algo que deben hablar y valorar con ella en vez de enfadarse.

Los que están solteros, obviamente, no tendrán estos problemas con la pareja, pero también sentirán la falta de tener a esta persona en su vida. Lo mejor es que no piensen mucho en ello y tengan paciencia, pues tarde o temprano, esta persona entrará en sus vidas.

LEO

Los Leo son personas que tienen un gran carácter y las ideas muy claras y esto, pese a que normalmente va a su favor, puede ser un pequeño problema en este fin de semana, sobre todo, si están buscando pareja.

Los solteros tendrán ganas de iniciar una relación con esta persona tan importante que hay en su vida, pero lo cierto es que van a querer una relación a su manera y esto no es algo con lo que la otra persona vaya a estar muy de acuerdo. Deben tratar de buscar un punto medio que les vaya bien a los dos.

Los que ya tienen pareja, van a pensar en unos cambios y, posiblemente, en aplicarlos sin decir nada a su pareja. Esto, posiblemente, desatará una discusión importante entre ellos que no será fácil de solucionarlo. Los Leo deben buscar un poco más de diálogo y entender que no están solos.

VIRGO

Si hay alguien que va a tener el fin de semana perfecto son los Virgo y es que no hay persona que sea más feliz en la vida que los Virgo durante estos dos días.

Los Virgo que tengan pareja verán como la relación se afianza y mejora por el tiempo que van a tener para pasar el uno al lado del otro. Es un gran fin de semana para pasar al lado de la familia.

Los que estén solteros tendrán muchos planes por hacer con los amigos, pero no van a tener tiempo para llegar a todos ellos. Es importante que sepan valorar bien, pues algunos de los amigos pueden molestarse por no poder tenerles a su lado. Por otro lado, también es un gran fin de semana para los Virgo que buscaban tiempo para estar a solas con ellos mismos y dedicarse a la pintura o a la lectura. Estos son dos días de lo más adecuados para que los Virgo puedan dedicar tiempo a sus aficiones.

LIBRA

Un fin de semana en el que los Libra se sentirán con muy pocas fuerzas para hacer nada y es que la vida les ha complicado un poco la semana. El fin de semana no va a ser muy diferente y los Libra deberán seguir bajo presión en diferentes aspectos de sus vidas.

Los que tienen pareja, verá en ella una persona en la que confiar y a la que pedirle ayuda, y esto es lo que deben hacer. Verán que las cosas les irán mucho mejor si pueden tener alguien al lado que les dé su punto de vista y con la que puedan contar en todos los momentos.

Los solteros, por mucho que echen en falta la ayuda de una pareja, tampoco se van a sentir con muchas ganas de conseguirla.

ESCORPIO

Una mala racha para los Escorpio en el amor, sobre todo, para los que están empezando en una relación. Lo cierto es que habían pensado que las cosas les podrían ir mucho mejor y que serían bastante más fáciles de lo que están siendo en realidad. Es por ello que estos deberán tomar una decisión a tiempo antes de que la situación se complique mucho más.

Los que están a buenas con la pareja porqué ya llevan mucho tiempo con ellas, tendrán un fin de semana en el que podrán hablar sobre algunos cambios que estos quieran hacer en la vida.

Las cosas no serán fáciles para llegar a un punto en común, pero todo es cuestión de tener un poco de paciencia. Los solteros, los que menos problemas van a tener, pero tampoco contarán con personas con las que iniciar una relación.

SAGITARIO

Los Sagitario van a tener muchas ganas de salir y de tener a los amigos cerca, pero este no va a ser el fin de semana en el que lo van a conseguir. En este sentido, podemos decir que los Sagitario van a tener posibilidades de salir un rato, pero no conseguirán tener todo el fin de semana organizado como habían pensado.

Es importante que no se desanimen y piensen que en casa también tienes cosas por hacer que les pueden ayudar a pasar las horas.

En cuanto a los Sagitario que tienen o viven en pareja, este será el fin de semana adecuado para quedarse en casa, viendo una película, charlando y hacer cuanto quieran sin tener complicaciones. De hecho, esto es algo que a los Sagitario enamorados les encanta.

CAPRICORNIO

Un fin de semana que lejos de ser complicado, será de lo más cómodo para los nativos de Capricornio y es que estos podrán ver cómo en un solo fin de semana consiguen cuanto se han propuesto y sin tener que hacer mucho esfuerzo.

Esto es cuestión de suerte y del destino, pero no quiere decir que deban acostumbrarse a no hacer esfuerzos para conseguir lo que buscan.

Los que están solteros, si lo quieren, podrán iniciar un nuevo capítulo en sus vidas y es que van a dar con una persona que les parecerá de lo más interesante. No se trata de empezar o no, sino que se trata de cómo empezar. Los que no están solteros, por su parte, tendrán mucha suerte para salir con los amigos y la pareja y es que conseguirán tener todo lo que les gusta bien cerca.

ACUARIO

Un fin de semana en el que los Acuario deberían buscar la manera de hacer algo de deporte, ya sea solos, con los amigos o con la pareja. El estrés que llevan acumulado es algo que no les deja avanzar como es debido, por lo que hacer un poco de ejercicio les irá bien para eliminar tensiones.

Los que tienen pareja tendrán más opciones de hacer cosas diferentes y divertidas, pero lo mejor de todo es que pueden contar con ella para todo. Es un buen momento para tener conversaciones interesantes con ella y dejarse aconsejar.

Los solteros, por su parte, deberán tener presente que el amor no llegará en este fin de semana, por lo que no es necesario que hagan planes con el fin de encontrarlo.

PISCIS

Los Piscis quedarán un poco apartados de todos los amigos y familia este fin de semana, pero no va a ser porqué los demás así lo quieran, sino que serán ellos los que van a actuar de un modo extraño que no les corresponde para nada.

Lo cierto es que pueden estar muy sensibles y esto hará que se distancien mucho tanto de la familia como de los amigos hasta que se sientan más seguros de ellos mismos otra vez.

Los nativos de Piscis que tienen pareja conseguirán que esta esté a su lado y les dé los ánimos que están buscando. De este modo, podemos decir que los Piscis con pareja serán los que mejor fin de semana, dentro de todo, van a pasar.