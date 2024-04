Tiktoker descubre las "red flags" de su expareja gracias a Chat GPT

TikTok es el sitio donde la mayoría de personas, crean contenido a base de sus vivencias, por encima de un buen sitio de noticias, que también ha opacado el sitio, pues además de suplantarlo, ahora lo ha revolucionado, pues es el lugar de las nuevas generaciones las consume.

Sin embargo, todo es miel sobre hojuelas al principio, pues pasas de moda en moda, de tendencia en tendencia, hasta que te toca a ti, descubriendo que de verdad tu ex no era la mejor persona con la que debías estar y todo gracias a los avances de la IA y ChatGPT.

Asì la descubrio la IA sus "red flags"/Créditos: Especial

ChatGPT le muestra “Red Flags” de su ex a tiktoker

Fue en redes sociales donde se viralizó a una chica que le compartió a ChatGPT sus conversaciones con su ex, esperando respuestas de todo lo que no había sospechado de su ex pareja, por lo que ChatGPT decidió darle una verdadera muestra de lo que podía hacer y le entregó las “red flags” de su ex pareja.

Eso le contestaba Chat GPT/Créditos: Captura de Pantalla

Desde Control y Celos, Falta de Apoyo emocional, Diferencia en expectativas y valores, Comunicación Inconsistente e Inseguridad y Desconfianza, fue como ChatGPT declaró que de verdad vivía en una relación con muchas “red flags”, generando una enorme confrontación en redes sociales.

Pues los usuarios que vieron el video, acordaron que quien realmente tenía la mayor “red flag” era ella por subir sus conversaciones al sitio de Ia IA, terminando por voltear a los usuarios en contra de la creadora de contenido, pues no consideraban que fuera una buena idea.