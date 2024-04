Turista exhibe a taxista en Cancún por tarifa abusiva, le quería cobrar 17 mil pesos

Lo que comenzaron como unas tranquilas vacaciones terminó como una pesadilla para un turista canadiense, pues un taxista en el Aeropuerto Internacional de Cancún intentó cobrarle mil dólares en un traslado corto de una terminal a otra. A través de su cuenta de TikTok, Xavier Cormier denunció la tarifa abusiva del conductor, quien habría intentado escapar cuando se dio cuenta que había llamado a la policía.

Turista denuncia a taxista en Cancún

Xavier Cormier relata lo ocurrido en una serie de videos que compartió a través de su cuenta de TikTok, en éstos indica que se vio presionado por personal de seguridad del aeropuerto para pagar el taxi con su tarjeta de crédito por un trayecto que le costaría 5 dólares, cerca de 85 pesos mexicanos, pero al llegar a su destino se dio cuenta de la fuerte cantidad que le habían cobrado.

Xavier Cormier dijo haber sido testigo de un sistema de corrupción en el aeropuerto. Foto: Captura de pantalla TikTok @calisthenixpro

“Estaba solo con dos hombres de seguridad, quienes me dijeron que no podía estar solo afuera de la terminal y me presionaron para tomar el único taxi que había disponible. Me presionaron para pagar con tarjeta de crédito, pero yo no quería”, dijo el atleta al añadir que ante la presión de la seguridad del lugar aceptó hacer el pago de esta manera.

Taxista intenta escapar

Al darse cuenta de que le querían cobrar mil dólares, poco más de 17 mil pesos mexicanos, el turista no dudó en reclamarle al taxista que intentó persuadirlo de no llamar a la policía y al no lograrlo trató de escapar con las maletas de Cormier aún en la cajuela por lo que éste no dudó en lanzarse sobre el cofre para detenerlo.

El deportista canadiense dijo haber sido testigo de un sistema de corrupción en el lugar, donde las quejas de turistas por las elevadas tarifas de los taxistas incrementan en medio de las agresivas acciones que se han dado a conocer por parte de los automovilistas a conductores de servicios de transporte por aplicación.