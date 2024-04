Eva Evans: esta fue la última publicación de la actriz influencer antes de morir, "no esperaba esto"

Eva Evans, quien en vida nos regaló momentos icónicos del Internet al convertirse en la gran estrella de TikTok, falleció este fin de semana, según informó su hermana Lila a través de un comunicado difundido en Instagram y en el que se dijo desconsolada por la pérdida. Ante la triste noticia, los seguidores de la también actriz y creadora de "Club Rat" han acudido a sus perfiles oficiales para dejarles mensajes de despedida.

Esta fue la última publicación con la que Eva Evans se dirigió a sus fans

En esta despedida de sus seguidores, se ha hecho viral la última publicación que compartió en Instagram y a diferencia de otros casos en los que se dice que famosos presintieron su muerte, la joven de a penas 29 años aprovechó para mantenerse cercana a sus fans y compartirles una de sus pasiones: el béisbol. Pues en post se lee un mensaje en el que se dijo admiradora de los Yankees de Nueva York.

Este fue el último mensaje que compartió con sus fans. (Foto: IG @itsevaevans)

"Hoy descubrí que no hay emoji de los Yankees? He oído a gente intentar afirmar que NYC no es el centro del universo antes, pero simplemente no esperaba esto. Hazlo mejor @apple", fue el mensaje que escribió en un post de Instagram.

Aunque no fue nada relacionado al contenido con el que conquistó las redes, ahora esta foto de ella posando con un look muy relajado en el Metro de Nueva York se ha convertido en uno de los pocos espacios en el que sus fans pueden despedirla. Cabe destacar que la sección de comentarios está lleno de palabras como "descansa en paz" o de quienes no pueden creer que Eva Evans perdió la vida.

En noviembre pasado anunciaba l llegada de su proyecto de serie web "Club Rat" a Prime Video. (Foto: IG @itsevaevans)

"DEP hermoso ángel", "descansa en paz, ángel Eva, siempre fuiste amable conmigo cuando los demás no podían ser molestados. Nunca olvidaré esa bondad", "siempre serás la chica más genial, amable, divertida, más hermosa que he encontrado en mi vida", "estoy en shock. Ella era una luz hermosa, amable, hilarante, aguda, ingeniosa, inteligente, divertida, brillante" y "Nueva York perdió uno real" son algunos de los comentarios que se leen en la red.