¿Cuánto cuestan los aretes Cartier que por error del sitio un joven compró en 237 pesos?

¿Te has imaginado cómo sería adquirir en línea un producto que vale casi medio millón de pesos en menos de 300 pesos por un error del sitio web? Aunque parece increíble, recientemente se dio a conocer en redes sociales un caso así, en el que un joven compró unos aretes originales Cartier en 237 pesos cuando su valor real era de 434 mil pesos. Esta situación se volvió tendencia en la plataforma de X y generó opiniones diversas entre quienes lo apoyaron y lo criticaron.

El pasado 19 de abril, @LordeDandy presumió en sus redes el "ofertón" que se encontró en la página de Cartier México en diciembre de 2023, y mostró las imágenes de los productos que compró: "Pues yo aproveche la oportunidad nenucas y hasta pedí dos pares, y díganme muerto de hambre pero dudo que ustedes hubieran desaprovechado la oportunidad", escribió.

Ahí comentó que hasta dos pares pidió al ver la oferta. Foto: X/@LordeDandy

¿Qué respondió la gente sobre el joven que compró unos aretes Cartier en 237 pesos?

De acuerdo con @LordeDandy aprovechó la oferta y decidió pedir dos pares de pendientes clash de Cartier, es decir, pagó un total de 474 pesos. Sin embargo, la marca se percató del error e inició un proceso para no entregarle los artículos, pese a que la compra cumple con los términos legales.

El joven también compartió un video en el que mostró el estado de su compra, la cual quedó en la etapa de "preparando el pedido". Si bien los aretes debían ser entregados desde el pasado 12 de diciembre de 2023, lo que recibió a cambio fue el reembolso de su pago pese a que él nunca lo solicitó. Además, aunque le han ofrecido a cambio otros artículos como un portapasaporte y una botella de champagne de la marca, él no los ha aceptado y asegura que insistirá hasta que le entreguen sus pendientes.

@LordeDandy también ha compartido en sus redes imágenes de oficios que ha recibido por parte de la marca francesa, así como muchas otras pruebas que constatan que la compra fue legal y que el error fue del sitio web. Su caso llegó ya a oídos de la embajadora de Cartier, quien ha hablado por teléfono con él e incluso le ha alzado la voz, indicó él. Sumado a esto, el usuario acudió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pues asegura que tiene las pruebas necesarias para ganar este caso.

Esto generó múltiples opiniones por parte de los internautas: "Te estas llevando entre las patas a quien haya cometido el error en la captura de datos. Cero empatía de tu parte", "Robarle a una empresa que roba a diario no es delito, es justicia hermana", "Estarías de acuerdo si el día de mañana, por un error tonto pierdes medio millón de pesos? El problema está en que no te los mereces", "Lo van a cancelar, sobran formas de que te cancelen el pedido hasta pro decirte no hay inventario" y "Es fácil demostrar para los abogados de la marca que actuaste de mala fe y con alevosía… a eso súmale todo lo que estás publicando".

Respecto a que ha sido criticado por "actuar de mala fe", recientemente publicó un tuit en el que asegura que a todos los que lo han difamado, deben prepararse porque aún no cuenta toda la historia y sostiene que aquellos que lo han juzgado es porque son empresarios.