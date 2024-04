Este es el exclusivo reloj que Neymar usa para jugar a la ruleta, cuesta 280 mil dólares

Neymar, la estrella brasileña del fútbol, ha vuelto a captar la atención del mundo, esta vez no por sus habilidades en el campo, sino por lucir un reloj Jacob & Co Casino Tourbillon, valorado en más de 280 mil dólares. El Jacob & Co Astronomia Casino Roulette Tourbillon, parte de una serie limitada de 101 piezas, con una ruleta de casino plenamente funcional incorporada en su diseño.

Aunque es conocido por su habilidad en las canchas, también lo es por sus escándalos, sus lesiones y por su vida ostentosa. Y esta vez llevó este modelo, que es el sucesor del Astronomia Casino lanzado en 2019. Está fabricado con una caja de oro rosa de 18 quilates, el reloj presenta un diseño pulido con un bisel recto y un centro de caja curvado y se puede sumergir hasta 30 metros bajo el agua.

¿Por qué el reloj de Neymar es tan caro?

La esfera del reloj tiene un ónice negro en el centro y una ruleta de casino que puede ser activada por el usuario, tal y cómo lo hizo el jugador brasileño en el video que se volvió tendencia en las redes sociales. Esta pieza también está equipada con el calibre JCAM51 de cuerda manual y cuenta con una reserva de marcha de 72 horas y un tourbillon visible que añade un toque de exclusividad técnica al diseño.

Neymar da Silva Santos Júnior, simplemente conocido como Neymar, es originario de Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil, y hoy es una de las figuras más destacadas del fútbol mundial; juega actualmente para el Al-Hilal Saudi F.C. en la Liga Profesional Saudí. Debutó a los 17 años en el Santos F.C.

Neymar ha sido uno de los mejores en las últimas décadas

A nivel de clubes, su palmarés incluye múltiples títulos con Santos, Barcelona y Paris Saint-Germain, incluyendo copas nacionales y la prestigiosa UEFA Champions League. Sin embargo, su traspaso al PSG marcó un hito en la historia del fútbol: su costo de 222 millones de euros lo estableció como el más caro de todos los tiempos, pero su fichaje no resultó ser lo que esperaban los parisinos.

En el ámbito internacional, Neymar supera a figuras legendarias como Pelé en número de goles con la selección, su aportación ha sido crucial en competiciones importantes, como la Copa Confederaciones y los Juegos Olímpicos, donde Brasil ha cosechado medallas y trofeos gracias a sus actuaciones estelares.