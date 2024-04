Tuitero compra aretes Cartier en 237 pesos, lleva su caso a juicio con Profeco y se hace viral

La reconocida marca de joyas Cartier se colocó dentro de las principales tendencias de X, antes Twitter, la mañana de este sábado, luego de que un tuitero expuso el caso legal que tiene contra la marca de origen francés, esto después de que el joven comprara dos pares de aretes de oro rosa con diamantes por sólo 237 pesos, es decir, un total de 474 pesos mexicanos.

De acuerdo con las declaraciones virales del usuario "@lordedandy", la joyería habría tratado de negociar un reembolso para no rematar los pendientes "Clash de Cartier", esto aparentemente por un error en los precios de la página web que la firma tiene en México. El joven, identificado como Rogelio Villarreal (según su perfil de Instagram), hizo viral su caso en X, donde ha recibido apoyo e incluso confesó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también está al tanto del caso, aunque hasta el momento la dependencia no se ha posicionado.

Sigue leyendo:

Este es el exclusivo reloj que Neymar usa para jugar a la ruleta, cuesta 280 mil dólares

Costco lanza nuevo modelo de ventilador que ya es viral en TikTok, este es su precio

Fue por medio de X donde Rogelio Villarreal compartió todos los detalles de su compra e incluyó capturas de pantalla de la misma. En las imágenes se observan los, pendientes "Clash de Cartier" de oro rosa y diamantes a un precio de 237 pesos. Cabe destacar que en la la fecha de este sábado 20 de abril las joyas tienen un costo de 316 mil pesos, es por ello que ahora busca que se le respete el precio en el que los encontró, aunque reconoce que fue un error de la firma.

Aunque su post desató la polémica entre quienes lo apoyan y quienes piden que simplemente acepte el reembolso, el tuitero detalló que ya inició un proceso legal en contra de Cartier y que pese a que "es un proceso tedioso pero las tablas están a mi favor y tengo todas las pruebas necesarias".

Asimismo, expuso algunas de las pruebas que ya presentó ante Profeco para que todo resulte a su favor, como es el caso de un video en el que se observa que la página de Cartier México sí tenía a la venta dichos aretes de lujo en remate. Por otro lado, presentó la denuncia que ya presentó a la dependencia y añadió que la tienda le ofreció un reembolso y un obsequio, mismos que no piensa aceptar.

Después de hacerse viral, en su cuenta de Instagram, el usuario explicó que Cartier México no le ha avisado a la empresa lo que está ocurriendo con esta compra, por lo que ya llevan dos citas de conciliación y si él no acepta, se irán a juicio. "Quien tenga al final del día más pruebas a favor, gana", expresó.

"Yo les he mandado correos, me han explicado varias versiones, por ende nos dimos cuenta ahí en Profeco que ellos están manejando todo como asunto interno y ya se le avisó por parte de Profeco, pero ellos no han avisado a la empresa", dijo en una historia de Instagram.