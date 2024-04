¡La noche perfecta! Señora se hace viral por vender tlayudas durante el concierto de Interpol en la CDMX

Este sábado Interpol hizo vibrar a cientos de personas en uno de los conciertos más memorables del Zócalo de la Ciudad de México y ahí, en medio de la euforia, resaltaron algunos elementos que sumaron felicidad a los fanáticos. Como una vendedora de antojitos que se hizo viral de inmediato por preparar tlayudas mientras al fondo se escucha “Pioneer to the Falls”.

Vendedora de tlayudas en concierto

A través de X, antes Twitter, la usuaria “Ferguzauria” compartió un video que se hizo viral de inmediato ya que con éste internautas expresan su felicidad por tener el mismo sitio a dos de sus cosas favoritas: música y comida mexicana. Aunque los vendedores de antojitos suelen estar en eventos similares, la lluvia ahuyentó a algunos de ellos y al estar cerca de la plancha del Zócalo la mujer con tlayudas significó un respiró para los fanáticos.

Sigue leyendo:

Interpol en el Zócalo: el baterista Sam Fogarino brilla por su ausencia, esta es la razón por la que no se presentó

Interpol en el Zócalo: tatuajes, viajes por el mundo y contención emocional, la banda que más pasiones despierta en México

Señora se hace viral por vender tlayudas durante el concierto de Interpol en la CDMX. Foto: Captura de pantalla X @ferguzauria

“Unas tlayudarks”, “Señoras que venden comida típica en los eventos masivos, amamos”, “Tlayudas chilangas, una delicia de la gastronomía de la CDMX”, “Sábado en la noche comiendo tlayudas con música de Interpol”, “Parece Coachella, buena comida y buena música”, “Gracias a Dios”, “En efecto, eso es cine”, “Señora emprendedora ganando como siempre”, “Que rico, la neta”, “Que chulada” y “Amo vivir en México”, fueron algunos de los comentarios.

Concierto de Interpol en el Zócalo capitalino

El concierto de la banda estadounidense arrancó a las 19:00 horas, pero antes el mariachi “Fiesta mexicana” se encargó de subir al escenario para sorprender a los más de 160 mil fanáticos que abarrotaron la placa del Zócalo capitalino.

Aunque la ausencia del baterista Sam Fogarino fue evidente, esto no desmotivó a los asistentes que corearon temas como “Evil”, “Rest My Chemistry”, “All the Rage Back Home” en las casi dos horas que duró el concierto que llevó a otro nivel las expectativas que tenían los fanáticos.