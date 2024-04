Estos son los 4 signos del zodiaco que recibirán una ola de abundancia y prosperidad del 20 al 26 de abril, gracias al Año bisiesto

El año bisiesto amplió la energía de este 2024, que además este fin de semana se ve envuelto en la renovación de período, teniendo a Tauro como protagonista. Con el comienzo de esta era, se abre el telón de un nuevo período zodiacal que presenta transformaciones significativas. Los taurinos, con su habilidad para generar riqueza y su devoción a las responsabilidades hogareñas, se erigen como una fuerza destacada en los meses venideros.

Atención los nacidos bajo los signos de Géminis, Cáncer, Virgo y Escorpio, el Universo envía señales positvas y buenos augurios en sus vidas personales, sentimentales y laborales. A continuación, más detalles.

La era de tauro junto al año bisiesto, renueva portales para el zodiaco. Fuente: Archivo

Los 4 signos que recibirán una ola de abundancia y prosperidad del 20 al 26 de abril

GÉMINIS

Estás logrando todos los objetivos que te trazaste a principios de este año. No es fácil, pero vas por buen camino. No te desanimes, ármate de paciencia y no pierdas tu enfoque. Para seguir progresando deberías perfeccionar tus conocimientos sobre el área laboral en que te desenvuelves. Tampoco te iría mal en explorar otros aspectos que desconoces del mundo que te rodea y por los que sientes curiosidad. El mundo te pertenece, a volar.

CÁNCER

Que la humildad sea tu aliada esta semana. No te dejes llevar por los falsos egos y las falsas promesas, confía en tu corazón. No te alejes de las buenas personas que día a día te acompañan. El verdadero éxito es compartir la felicidad con los que quieren verte bien. En el amor, Cáncer, es hora de que empieces a establecer prioridades a diario. Hay ciertas cosas que crees que no tienen importancia porque no te conviene que la tengan, pero son primordiales en una relación.

Cáncer se empodera en esta temporada. Fuente: Archivo.

VIRGO

No siempre las cosas salen como las planeamos, por el simple hecho de que no podemos tener siempre todo bajo control. La clave es saber manejar tus sentimientos frente a las situaciones que no están bajo tu órbita. El sol en Tauro te renueva la energía para ir en busca de tus propósitos, disfrutando el proceso. No dejes que nada ni nade te quite la ilusión de realizar este viaje que tienes planeado.

ESCORPIO

Para alcanzar grandes objetivos, debes saber que a veces hay que resignar algunas cosas. Y esta semana te tocará tomar decisiones para nada fáciles, pero my necesarias Escorpio. Pero recuerda que son pasos importantes para lograr tus metas, sobre todo las económicas. Arriésgate, la energía de la era de tauro, junto al año bisiesto, te empoderan más que nunca. En el terreno sentimental, habla con tu pareja de manera sincera y verás que se podrán entender más fácil de lo que creías.

