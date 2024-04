Joven con discapacidad que vive en Tijuana recibe un patín eléctrico, tras perder el suyo en CDMX

"No hay mal que por bien no venga" es una frase popular que es perfecta para el tiktoker Víctor Serrano, quien se ha hecho popular en la plataforma de videos porque comparte cómo es su vida siendo un joven con discapacidad debido a que comparte cómo es su vida en Tijuana, ya que realiza todo tipo de actividades, aunque no cuenta con las extremidades inferiores.

Para apoyarse y facilitar su traslado, contaba con un patín eléctrico que extravió en la visita que hizo en Ciudad de México, compartió en su momento en redes sociales. Esto conmovió a numerosas personas, especialmente al influencer conocido como Islas Vlogs.

Sigue leyendo:

VIDEO: un tierno lomito se vuelve viral por aferrarse y no querer irse de la playa después de un día divertido

Detienen al sujeto que atacó con un machete al perro “Negrito”

Víctor Serrano es conocido en TikTok porque comparte cómo es su vida con una discapacidad. Fotos: capturas de videos.

Islas Vlogs le regala un patín eléctrico a un joven con discapacidad

Mediante un video publicado en TikTok, Víctor Serrano compartió una grata noticia: el influencer le regaló un patín eléctrico, a fin de que no se vea afectado en su vida diaria. "Ya recogimos el paquetito que nos mandó nuestro gran amigo Islas Vlogs", expresó el joven con discapacidad, quien es originario de Coacalco, Estado de México, pero ahora vive en Tijuana para generar mayores ingresos y sacar adelante a su familia.

"Está súper increíble, me encantó, ya que tiene muchas funciones", expresó el joven.

Posteriormente, el tiktoker abrió la caja y reveló que se trata de un patín eléctrico que está bien equipado. "Véanlo, se ve súper genial", agregó Víctor Serrano. "Está súper increíble, me encantó, ya que tiene muchas funciones y, la verdad, es que me va a ayudar muchísimo a poderme desplazar".

Vía TikTok, el joven con una discapacidad compartió que el influencer Islas Vlogs le regaló un patín eléctrico. Foto: captura de video.

Ahora cuenta con dos patines eléctricos

Tras recibir el regalo que le enviaron desde CDMX, el joven recordó que previamente ya le habían entregado un patín eléctrico. Éste se lo regaló una persona de nombre Daniel, a quien también le agradeció por el noble gesto.

Víctor Serrano expuso que tener dos patines eléctricos es de gran ayuda porque puede alternarlos; además, el tiktoker dijo que uno es el repuesto del otro, en caso de que alguno tenga fallas en un futuro.