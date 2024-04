Preocupa a internautas estado de salud de Paco Villa

En redes sociales el comentarista deportivo Francisco Villa se volvió tendencia luego de que apareciera en una transmisión en vivo, ya que muchos de sus seguidores comentaron que se ve que está pasando por un mal momento. Y es que el también analista enfrenta una lucha contra el cáncer, el cual le fue detectado tras el Mundial de Qatar 2022, desde ese entonces ha recibido tratamiento.

Se sabe que Villa ha sido sometido a quimioterapias en Estados Unidos, pero no ha dejado de lado su trabajo, por lo que de vez en cuando sale en transmisiones o en partidos, muchos de sus fans le han aplaudido no rendirse y constantemente le envían mensajes de apoyo y buenos deseos por medio de las redes sociales.

Sus amigos y familiares esperan que mejore pronto. Foto: @Paco_Villa_ / X.

Paco Villa preocupó a sus fans

Fue en la última entrega de “El Podcast de la Máquina” en donde Javier Alarcón, Emanuel ‘Tito’ Villa y Adrián Esparza y suelen hablar todo lo relacionado con el Cruz Azul. sin embargo, a Paco se le vio con menor peso, pero él no ha hablado nada al respecto, muchos otros seguidores pidieron respeto para el comentarista.

Ya no es tan activo en redes como antes. Foto: @Paco_Villa_ / X.

¿Qué cáncer padece Paco Villa?

Hasta el momento, el también analista no ha detallado qué tipo de afectación tiene, sólo se hace limitada decir que es un "cáncer agresivo, avanzado", hace unos meses mencionó que cada vez se sentía más fuerte y agradeció el apoyo de sus hermanos, familia, amigos, jefes y compañeros, el cual, dijo, también han servido muchísimo para salir adelante.

“Estoy muy agradecido por tanto que he recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos. Claro que ha sido difícil, pero todos tenemos cosas complejas que enfrentar en nuestras vidas. A mí me tocó esto, como a otras personas les ha tocado lidiar con otras complicaciones”, refirió en esa ocasión.