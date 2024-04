La NASA te regala una foto de cómo se veía el espacio le día que naciste y así puedes conseguirla

La NASA es el organismo máximo en cuestión de análisis del espacio, por eso desde el lanzamiento del telescopio HUBBLE en 1990, ha tenido imágenes de todo lo que ha sucedido en el espacio desde hace 34 años, por lo que si eres muy fan del espacio y quieres entregar un regalo original este es tu lugar.

Pues la NASA puede regalarte una foto del espacio asociada a la fecha en la que naciste, por lo que este podría ser un regalo increíblemente original, lo que la página oficial de la NASA te puede dar gratis y solo tienes que seguir los sencillos pasos que te dejamos a continuación para que consigas tu foto especial.

Así puedes ver el espacio del día que naciste/Créditos: Captura de Pantalla

La Nasa te regala la foto del espacio en tu cumpleaños

Lo primero que tienes que hacer es entrar a la página oficial de la NASA, deberás seleccionar la fecha de tu nacimiento y el mismísimo telescopio Hubble te entregará una foto de como se veía el espacio el día de tu nacimiento, dejándote ver exactamente como se ve el espacio en tu día de cumpleaños.

Por lo que si quieres sorprender a alguien con el mejor regalo espacial en su cumpleaños, aquí tienes esta increíble recomendación para regalar, por lo que si no lo has hecho ahora lo puedes poner a prueba, pues por ello la NASA ha dejado mostrar estas increíbles imágenes que no tienen precio del desconocido y extenso espacio.