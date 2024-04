Qué hacer para alcanzar tu mejor versión

Todos queremos alcanzar nuestra mejor versión, pero pocos están dispuestos a hacer lo necesario para lograrlo.

Si estás leyendo esto es porque seguramente quieres comenzar a mejorar tu vida y tener buenos resultados en todas tus áreas. Para lograrlo, muchos te darán incontables consejos y tips para alcanzar el éxito, pero aquí solo te daremos uno.

Uno de los principales problemas al momento de querer alcanzar tu mejor versión es la incapacidad de poder tomar elecciones. Tomar decisiones es lo que determina los resultados que puedes obtener en tu vida diaria; elegir comer bien o elegir alimentarte con comida chatarra, elegir relaciones sanas o relaciones dañinas, elegir lo que te ayuda a crecer o lo que te destruye.

No necesitas leer muchos libros para cambiar, lo que necesitas es convertir esos aprendizajes en acciones concretas que te ayuden a cambiar tu estilo de vida y, por consecuencia, convertirte en tu mejor versión.

En la mayoría de los casos, las personas no están dispuestas a adoptar hábitos de conducta, no obstante se preguntan: ¿Por qué no mejora mi vida?

Eduardo Massé, científico del bienestar, cuenta en este episodio de Maldita Comodidad con Son Acosta, sobre las razones del por qué a las personas les cuesta tanta lograr convertirse en su mejor versión ¿Alguna vez te has preguntado por qué si te esfuerzas tanto no logras ver resultados o por qué sientes que ya has cambiado pero tu entorno sigue siendo el mismo?

En este episodio encontrarás una reflexión más profunda sobre las cosas que necesitas cambiar que nadie te está diciendo.

Lo que te impide alcanzar tu mejor versión

Hoy en día estamos envueltos en un entorno que nos ofrece mil opciones para todo, y todas esas opciones prometen ser la solución para tus problemas. Es problema es que en un mundo lleno de posibilidades, elegir se vuelve aún más difícil.

El problema de no poder elegir, es que cuando no eliges, el mundo lo hace por ti; y cuando el mundo elige por ti, los resultados no siempre te llevan a convertirte en tu mejor versión. Tan solo Eduardo cuenta en este podcast que el 10% de la gente aplica lo que aprende, y de ellos un 17% adopta lo que aplica; es decir, solo 17% convierte lo que aprende en un estilo de vida.

En pocas palabras, solo aquellas personas que están dispuestas a tomar decisiones que cambien sus hábitos de conducta, son aquellas que lograrán alcanzar la mejor versión de sí mismas.

XG