Hija le pide permiso a su madre para decir groserías en un concierto de Karol G, esta fue su reacción | VIDEO

Hija le pregunta a su madre si puede decir groserías en concierto de Karol G Especial

Karol G sigue causando furor en sus conciertos. Después de conquistar México, la colombiana siguió su tour por otras partes del mundo. Ahora, el nombre de la 'Bichota' pasó a un segundo término en las redes sociales gracias a la historia de una madre y su hija, ya que la joven le pidió permiso a su mamá para decir groserías durante el concierto. Esto no pasó desapercibido debido a la reacción de la señora al escuchar la pregunta.

El video que se compartió en TikTok se puede ver como las dos están cantando a todo pulmón la canción de "Oki doki". Cuando nadie lo esperaba, la hija dejó de cantar para preguntarle a su madre si podía decir las groserías que dice la letra de Karol G. La mamá asiente con la cabeza y después las dos siguen cantando y disfrutando del concierto.

Cuando se acercaba el coro de la canción, la hija preguntó si podía decir las groserías que decía la canción. Se tiene que recordar que esta letra tiene un par de palabras altisonantes. La menor no quería ser regañada por su madre por cantar una de las palabras que, seguramente, no le tienen permitido decir en el día a día.

Al escuchar la pregunta y dejar que las dijera, la madre soltó una pequeña sonrisa y confirmó en sus redes sociales que había amado ese momento. Dejó claro que su hija está consciente que las 'malas palabras' no se deben decir en la vida cotidiana, ya que sólo sirven para ofender.

La 'Bichota' expresó en 'Oki doki' una historia de desamor donde termina por decir un par de palabras un poco "fuertes" para algunas personas. Una de ellas es donde dice "no me digas pu...". La otra es cuando habla de una forma "vulgar" sobre las pompas. Por estas palabras es que la hija le pide permiso a su mamá previo a que se dijeran.

Baby, te me cuidas

De este culo no te olvidas

No me digas "p..."

El error fue tuyo y la vida es mía (oki doki)

Papi, te me cuidas

De este culo no te olvidas

No me digas "p..."

El error fue tuyo y la vida es mía