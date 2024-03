¿Qué es la apendicitis, padecimiento por el que Carlos Sainz quedó fuera del GP de Arabia Saudita?

El español Carlos Sainz, que sufre apendicitis, es baja para el Gran Premio de Arabia Saudita, segunda prueba del Mundial de Fórmula 1, y será reemplazado por el piloto de reserva británico Oliver Bearman, indicó la escudería Ferrari este viernes. "La familia de Ferrari desea una rápida recuperación a Carlos", añadió la 'Scuderia'.

"Carlos Sainz ha sido diagnosticado de apendicitis y necesitará ser operado. A partir de la tercera sesión de entrenamientos libres y durante el resto del fin de semana, será reemplazado por el piloto reserva Oliver Bearman", indicó el equipo italiano en la red social X, que precisó que el británico no podrá por tanto participar en la categoría de Fórmula 2, en la que actualmente pilota.

Está en recuperación.

¿Qué es la apendicitis? El afectamiento de Carlos Sainz

De acuerdo con la Clínica Mayo, es una inflamación del apéndice, que es una bolsa en forma de dedo que sobresale del colon en la parte inferior derecha del abdomen.

“La apendicitis causa dolor en la parte inferior derecha del abdomen. Sin embargo, en la mayoría de las personas, el dolor comienza alrededor del ombligo y luego se desplaza. A medida que empeora la inflamación, suele aumentar el dolor de la apendicitis, y, con el tiempo, se agrava”, se detalla.

Fue sustituido por Oliver Bearman.

Síntomas:

Dolor repentino que comienza en el lado derecho en la parte inferior del abdomen.

Dolor repentino que comienza alrededor del ombligo y a menudo se desplaza a la parte inferior derecha del abdomen.

Dolor que empeora al toser, caminar o realizar otros movimientos bruscos.

Náuseas y vómitos.

Pérdida de apetito.

Fiebre baja que puede aumentar a medida que empeora la enfermedad.

Estreñimiento o diarrea.

Hinchazón abdominal.

Gases.

Carlos Sainz había tenido un buen arranque

Convaleciente desde hace varios días, Sainz participó el jueves en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, completando un total de 50 vueltas sobre el trazado urbano de Yedá y terminando sexto y séptimo respectivamente.

Fue una noticia difícil para el español.

"Día muy difícil para mí, no estoy del todo recuperado de la indisposición que me ha tenido en cama las últimas 24 h. Al menos he podido ir al circuito y aprovechar al máximo el tiempo en pista. Espero estar recuperado mañana para apretar al límite", publicó el jueves el español en sus redes sociales.

El sábado pasado, sobre el trazado catarí de Lusail, Sainz arrancó la temporada obteniendo un meritorio tercer puesto, tan sólo por detrás de la dupla de Red Bull. El español fue, precisamente, el único piloto de la parrilla que logró arrebatar una victoria a la escudería austríaca en la temporada 2023 de la Fórmula 1.