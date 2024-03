VIDEO: reportera se cae con todo y moto en la bajada más peligrosa de la Álvaro Obregón

La Ciudad de México esconde un sinfín de rincones que se han hecho virales en redes sociales y la llamada “Bajada del diablo” es una de ellas, pues su pronunciada inclinación provoca constantes accidentes viales. Ejemplo de ello lo que le ocurrió a una reportera, quien en plena transmisión sufrió una aparatosa caída mientras hablaba de los riesgos que implica transitar en esta calle.

Reportera sufre aparatosa caída

El incidente ocurrió este 6 de marzo cuando Karina Colmenero, reportera de Fuerza Informativa Azteca (FIA), transmitía para la sección “Miércoles de lo increíble y lo insólito”. Aunque el motociclista que la trasladaba parecía tener el control al bajar, una vez que intentaron subir apagó la motocicleta y perdió el equilibrio provocando que ambos cayeran.

“Cosas que pasan. Estoy bien, estoy bien. Miren, nosotros no nos la sabíamos y ya nos pasó, y pues aquí estoy de lado”, dijo la reportera que no dejó el micrófono pese al fuerte golpe que recibió. De inmediato el grupo de personas que los acompañaba corrió para auxiliarlos y le ayudaron a levantarse, por lo que continuó entrevistando a uno de los vecinos.

Las burlas no se hicieron esperar, incluso de las personas en el estudio quienes al darse cuenta que la reportera resultó ilesa de la fuerte caída no pudieron contener la risa: “Periodismo de investigación”, “Su cara: ‘Mejor me hubiera dedicado a otra cosa’”, “Y no dejaba de seguir hablando”, “Está super explicado, con la práctica en directo”, “En efecto peligrosa” y “Esas sí son demostraciones”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Reportera sufre aparatosa caída en la calle más peligrosa de la CDMX. Foto: Captura de pantalla X @ReyLomit0

La calle más peligrosa de CDMX

Se trata de la calle Paso Florentino en la colonia La Mexicana de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, hasta donde han llegado curiosos debido a los videos que se hicieron virales en redes sociales de accidentes en los que vehículos se han implantado con algunas viviendas, motivo por el que vecinos colocaron protecciones.