"No tengo vacaciones ni aguinaldo": reportero explota al aire, exhibe condiciones precarias y lo despiden

Los malos tratos y condiciones laborales precarias hicieron que el periodista Tomás Muranetto explotara en plena transmisión y exhibiera cuánto dinero ganaba por hora extra, así como el panorama agobiante de sus compañeros de trabajo, quienes aseguró no tienen vacaciones ni aguinaldo ni seguro social.

Hasta el momento, el Diario Crónica, donde laboraba el comunicador, no se ha posicionado al respecto sobre el caso, sin embargo, los usuarios de Facebook y Twitter se han volcado hacia sus canales para exigirles mejores condiciones para sus empleados, y que se hagan responsables del "despido injustificado de Muranetto".

"Mi gente, pasó lo que tenía que pasar, me acaban de echar del canal, además la abogada me aseguró que se encargará que ningún medio de comunicación me contrate", declaró Tomás en un en vivo en sus redes sociales

¿Qué fue lo que pasó durante la transmisión?

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 4 de marzo, cuando el reportero se encontraba en medio de una entrevista sobre el precio del transporte público. En las imágenes se muestra como el periodista Muranetto se le nota molesto por la petición que le hizo un conductor desde el canal Crónica.

La noticia era con una artista callejera para el programa "Último Momento", por lo que el comunicador le pide al reportero que le brinde una colaboración a la mujer. "Tomi, aporta algo, ella se gana la vida cantando, vos aporta algo", se escucha en la transmisión que se ha vuelto viral.

"Quién me dice que aporte ¿la producción?", responde el reportero. "No, yo te digo", le contesta el conductor Carlos Stroker. De inmediato el periodista le sentencia. "Entonces dame vos la plata porque yo gano $1.715 la hora extra, Carlos". Las imágenes le han dado la vuelta al mundo.

"No tengo ni vacaciones ni aguinaldo", el grito de periodistas en América Latina

A pesar de que el conductor le pedía que se callara, el reportero siguió enumerando las malas condiciones en las que se encontraba. "No tengo vacaciones ni aguinaldo ni obra social. Cuánto cobras tú, a mi no me alcanza", fue la sentencia de Muranetto, quien pide que el panorama no se vuelva más difícil para sus colegas que siguen en dicha empresa.

En México el panorama no es nada diferente, los siguientes factores son los que vuelven complejo el ejercicio del periodismo. Por ejemplo la precariedad laboral, compuesta por la incertidumbre en la duración del empleo, la nula protección social, salarios bajos, falta de prestaciones y violencia de género.

En las imágenes se muestra como el periodista Muranetto se le nota molesto

Foto: Captura de Pantalla / Crónica TV

De acuerdo con información de Data Cívica, la fuerza laboral de Periodistas y Redactores durante el tercer trimestre de 2023 fue 31 mil personas, cuyo salario promedió es 10 mil 700 pesos trabajando alrededor de 40.9 horas a la semana. Del total de trabajadores informales 26.8% corresponde a mujeres con un salario promedio de 6 mil pesos y 73.2% a hombres con un salario promedio de 4 mil.