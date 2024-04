Tío de Kate Middleton revela detalles sobre el diagnóstico de cáncer de la princesa, así se enteró su familia

Tras varias semanas de ausencia en eventos importantes y de especulaciones sobre su estado de salud y su matrimonio con el príncipe William, Kate Middleton dio a conocer que padece cáncer. Al respecto, su tío Gary Goldsmith reveló detalles sobre el estado de salud de la princesa de Gales y la manera en la que su familia se enteró del diagnóstico.

Tío de Kate Middleton habla de la salud de la princesa

En entrevista para el programa “¡De viernes!”, Gary Goldsmith reveló que se enteró del diagnóstico de su sobrina tan sólo una hora antes del video que difundió la familia real en redes sociales. Esto gracias a que tiene amigos corresponsales de la Casa Real, quienes le informaron sobre el comunicado que recibieron de manera anticipada.

Sigue leyendo:

El rey Carlos III aparece con una sonrisa en la misa de Pascua y la ausencia de Kate Middleton se roba la atención

¿Quién es y cuánto gana la niñera de los hijos de Kate Middleton y el príncipe William?

Tío de Kate Middleton revela detalles sobre el diagnóstico de cáncer de la princesa. Foto: IG @princeandprincessofwales

“Me parece que lo ha gestionado increíblemente bien, sobre todo en una situación tan difícil. No creo que haya nadie en el mundo que tenga que enfrentarse a esto, gestionarlo con sus hijos y luego tener que dar explicaciones a medios nacionales e internacionales. (…) Ha sido honesta y transparente y sí que parece que se está recuperando y es todo preventivo. No he hablado con Kate del tema, lo está gestionando la familia de manera interna y confidencial y yo voy a respetarlo”, dijo.

Princesa de Gales revela que padece cáncer

Kate Middleton apreció ante las cámaras con un video difundido en redes sociales donde deja de lado cualquier rumor sobre su salud y matrimonio con el príncipe William para informar que padece cáncer. La princesa de Gales detalló que recibe quimioterapia desde enero luego de la cirugía abdominal a la que fue sometida, por lo que pidió “tiempo, espacio y privacidad”.

“Esto, por supuesto, fue un gran shock, y Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra joven familia”, dijo Middleton y añadió sobre el tratamiento: “Se trata de quimioterapia después de una operación para prevenir la recurrencia. Esto es para intentar destruir cualquier célula cancerosa circulante”.