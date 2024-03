La Liga MX ya es la cuarta más vista de todo el mundo, ¿somos potencia?

¿Quién dice que no somos los mejores? No es una falsedad cuando decimos que el futbol es uno de los deportes más populares con más de 100 ligas profesionales alrededor del mundo. Sin embargo, en cuestión de audiencia, te has preguntado en qué lugar se encuentra nuestra Liga BBVA MX.

La Liga MX entre las más vistas del mundo

Foto: Medium

¿Cuál es la liga más vista en el mundo?

La posición de honor es para la Premier League de Inglaterra con 643 millones por juego. Y es que la competencia europea es una de las más seguidas no solamente por la historia de clubes como Manchester United, Arsenal, Liverpool o en los últimos años Manchester City, también por contar con figuras como Erling Halaand o Mohamed Salah.

El puesto número 2 es para España, La Liga con 76 millones por juego, una competencia histórica que tiene entre sus filas a dos de los equipos con mayor número de seguidores alrededor del mundo. Nos referimos al Real Madrid y Barcelona quienes han tenido a figuras como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Manchester City, uno de los mejores equipos del mundo

Foto: AFP

En un análisis realizado por el medio internacional Medium, donde se tomó en cuenta la asistencia a los estadios y el número de audiencia por televisión y servicios de streaming, se revela que nuestro futbol azteca se encuentra entre los más vistos en el mundo, junto a torneos de Europa.

En qué lugar se encuentra México

La popular Liga MX, de acuerdo con el estudio, se encuentra en la posición número 4 únicamente rebasada por la Ligue 1 de Francia. Clubes como América, Guadalajara, Pumas y Cruz Azul, los denominados 4 grandes del futbol mexicano, hacen que la competencia tenga 3.7 millones por juego.

La liga que es rebasada por México es la Serie A de Italia, donde conjuntos como Inter de Milán, Milán, Nápoli y Hellas Verona compiten. Estos últimos han tenido a mexicanos entre sus filas como Hirving Lozano y el legendario defensa de Michoacán, Rafael Márquez.