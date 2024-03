Año bisiesto: los 8 signos zodiacales que serán inundados de riqueza material desde hoy y hasta el 10 de abril, según los astros

Los años bisiestos siempre son de suma importanca para la astrología. Los movimientos de la luna y los planetas rigen personalidades y características personales, e indican los mejores momentos para tomar decisiones como invertir, viajar o jugársela por amor. Hoy te contamos cuales son los los 8 signos del zodiaco que recibrán abundancia y un golpe de riqueza desde este fin de semana.

Tauro

Has hecho un buen trabajo con tus finanzas personales, lo que significa que ese viaje que planeaste con tus amigos podrás concretarlo. Además, viene una racha positiva en el plano amoroso: disfruta del momento, ya sea si tienes pareja para hacer planes juntos, como si estas soltero para poder conocer gente y divertirte.

Géminis

Vas a salir adelante. Los temas laborales van a solucionarse, has trabajado duro para eso. No te compliques con temas que te exceden y enfocate en lograr tus metas. Recibe el apoyo de tu familia, no los alejes, ellos te quieren ver bien, descansa en ellos y permítete su compañía.

Géminis, el afortunado

Cáncer

A veces tomar posiciones extremistas puede ser peligroso. Los desacuerdos de la pareja se solucionan con charlas, que a veces suelen ser largas e incómodas. Atrévete a iniciarlas y verás como la relación evoluciona. Tendrás un golpe de suerte, los movimientos celestiales impulsados por el año bisiesto jugarán a tu favor y te llenarán de energía positiva.

Virgo

Recibirás un reconocimiento en el trabajo y un ingreso extra. No dejes que la envidia del grupo arruine tu momento de gloria. Disfruta de tu éxito, pero siempre con humildad. En la salud, ten precaución con el cambio de estación y no te descuides. Es momento de dejar descasar la mente unos días y empezar a planear donde iinvertir.

Virgo, el apasionado

Sagitario

Eres bueno planeando estrategias comerciales, eso le gustará a tus compañeros en el trabajo y podrán aprovechar una buena oportunidad laboral para todos. Las cosas comienzan a acomodarse y tendrás tu recompensa. En el amor, debes confiar, la persona que está a tu lado te quiere de verdad, no la dejes ir.

Capricornio

Has estado triste últimamente, y, aunque cueste reconocerlo, salir del fondo depende de uno mismo. Apoyate en los vínculos sanos que has forjado este tiempo, en tu famila y en tus amigos, que te ayudarán a salir adelante. Recibirán una buena noticia a principios de abril que cambiará tu manera de interpretar ciertos asuntos.

Acuario

Tu carácter conciliador permitirá resolver cuestiones laborales que tenías trabadas. Todo se acomoda y existe la posibilidad de un ascenso. Disfruta las mieles de tu relación, está pasando por un buen momento. Sigue apostando al futuro con tu pareja que es el mejor camino.

Piscis, el trabajador

Piscis

Tu imagen en el trabajo mejora rotundamente, serás premiado por tu buena performance. El cielo está de tu lado. Ganarás una beca y podrás viajar como siempre soñaste. En el plano afectivo, una persona seguirá luchando por tu amor.

