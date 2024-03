Víctor González Herrera, el hijo del Dr. Simi, revela que en el mundo ya hay 2 millones de peluches del icónico personaje

La familia del Dr. Simi está de fiesta porque en el mundo ya hay 2 millones del peluche que se elaboran en CINIA, la fábrica situada en Puebla, donde trabajan más de 700 personas con alguna discapacidad, dio a conocer mediante su cuenta de Instagram Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares.

El hijo del empresario Víctor González Torres se mostró orgulloso de compartir el logró del personal de CINIA, precisando cómo empezó la historia este proyecto. "Los primeros 100 peluches del Dr. Simi, hechos artesanalmente con amor en 2007, tardaron casi un mes en producirse. Diecisiete años después, esa misma cantidad, con exactamente el mismo amor, se produce en menos de 15 minutos. Hoy, CINIA celebra 2 millones de peluches.

Los peluches del Dr. Simi se realizan en la fábrida CINIA. Foto: Instagram Víctor González Herrera.

Dr. Simi, de fiesta por sus 2 millones de peluches en el mundo

Esto quiere decir que en el mundo hay 2 millones del peluche del Dr. Simi, personaje que se ha vuelto una insignia de México. El motivo por el cual empezó a ser adquirido es especial: por las manos de personas con discapacidad que los realizan. El peluche es conocido a nivel mundial porque empezó a ser entregado a los artistas que se presentan en concierto en el país.

CINIA, el lugar donde se hacen los peluches del Dr. Simi

Cuando la historia del personal de CINIA salió a la luz, diversas personas y artistas se conmovieron. Una de ellas es Adele, quien en un concierto habló del Dr. Simi y su importancia; posteriormente, la intérprete de "Someone Like You" presumió su colección de peluches, lo que fascinó a sus fans y al mismo Dr. Simi, es decir, a su creador, Víctor González Torres, así como a Víctor González Herrera.

Víctor González Herrera con su padre, Víctor González Torres, quien creó al Dr. Simi. Foto: Instagram Víctor González Herrera.

Víctor González Torres, el genio detrás del Dr. Simi

La historia del Dr. Simi se inició en 2005, cuando el empresario Víctor González Torres abrió dos Farmacias Similares. El negocio evolucionó a grandes pasos, posicionándose. Cada vez se fueron abriendo más sucursales, así que el empresario generó un emporio que ahora está en manos de su hijo Víctor González Herrera, quien, con ayuda de su equipo de trabajo, se las ingenia para llegar a las nuevas generaciones.