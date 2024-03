Dr Simi anuncia su retiro ¿Qué pasará con el personaje?

El icónico personaje que representa a las Farmacias Similares, el Dr. Simi anunció su retiro oficial de la escena pública y de los conciertos. En un video que compartió en sus redes sociales, la botarga compartió el mensaje a sus seguidores quienes lamentaron la noticia.

Fue a través de su cuenta oficial de TikTok donde expuso que se trata de una "pausa indefinida" y argumentó que "todo famoso merece una pausa. Así como muchos rockstar han anunciado su retiro de los escenarios ha llegado mi momento, estoy cansado jefe", manifestó el personaje.

"Me doy una pausa indefinida en mi carrera, gracias totales", expresó en el video utilizando una de las voces generadas para la plataforma TikTok.

El video que fue titulado como "mensaje urgente" y ya cuenta con más de 60 mil reproducciones y comentarios de seguidores en donde amenazan con no comprar la marca si él desaparece. "Me duele más que el divorcio de mis padres", escribe uno de los usuarios.

"Como todos saben en los últimos años he estado presente en todos los eventos, he sido lanzado de aquí para allá, he viajado a diferentes países y he conocido a múltiples personalidades, he estado en momentos complicados de nuestro país", relató Dr. Simi en el clip de 49 segundos que acompaña con imágenes de su figura presente en diversos conciertos y ciudades.

La botarga mejor conocida por ser el personaje que baila afuera de las Farmacias Similares, acaparó la atención internacional al ser un objeto curioso de regalo para fanáticos de la música. La artista de pop Adele fue una de las que presumió las decenas de figuras que le han lanzado en sus conciertos.

También el líder de la Iglesia Católica el papa Francisco recibió una de estas figuras y la presumió a los fieles.

¿Qué pasará con el personaje?

Hasta el momento la empresa no ha emitido un comunicado al respecto por el anuncio, pese a que se difundió en la cuenta oficial del personaje que forma parte de la Farmacia.

Este mensaje quedó grabado el miércoles 27 de marzo y no han precisado los motivos o el giro que dará la icónica imagen comercial.