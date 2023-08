Botarga del Dr. Simi perrea hasta el piso, se cae a la avenida y se salva de ser atropellada: VIDEO

TikTok está lleno de videos graciosos que se hacen virales, como en esta ocasión, que un clip de una botarga del Dr. Simi se volvió tendencia luego de que se cayera en Puebla. Lo que a muchos les causó gracia es que él sólo se tropezó con un bolardo y cayó al arroyo vehicular. Hasta el momento no se sabe si la persona dentro se lastimó, pero muchos sostienen que sólo fue una caída leve. Todo quedó grabado y el usuario @19_ali6 lo subido.

Todo pasó muy rápido. Foto: @19_ali6 / TikTok.

Lo que muchos más les causó gracia es que ocurrió en Puebla, donde hace algún tiempo muchas personas se cayeron con las divisiones de una ciclovía; los afectado emprendieron una “guerra” contra esas estructuras, hasta que lograraron retirarlas. Los internautas expusieron que los poblanos tienen serios problemas con las vías públicas.

¿Por qué es tan poplar el “Dr. Simi”?

La fiebre por este personaje comenzó comenzó en 2021, en el festival musical “Corona Capital”, cuando comenzaron a aventar durante los conciertos peluches de él. Para ser más precisos, el primer “Dr. Simi” que fue lanzado durante una presentación fue con “Aurora”, este evento se volvió viral en su momento.

La gente sólo se miró cómo caía. Foto: @19_ali6 / TikTok.

El peluche ha sido lanzado en diversos evento, como en las fechas que ofrecieron: Coldplay, The Strokes, Maroon 5, The Killers, The Cure, Mac DeMarco, Rosalía. Entre otros muchos más, incluso en conciertos que no han sido dentro de México, como el que dio Lady Gaga en Toronto, Canadá, lo cual causó mucha polémica, pues golpeó en la cara a la cantante. Y aunque moda ha bajado, no la popularidad del “Dr. Simi”.

Y tristemente nadie lo ayudó con rapidez. Foto: @19_ali6 / TikTok.

¿Qué es el “Dr. Simi”?

El Dr. Simi es la mascota oficial de Farmacias Similares, una cadena de farmacias que ofrece medicamentos genéricos a bajo costo en México y otros países de Latinoamérica. El personaje fue diseñado por Daniel Burgos. Víctor González Torres, quien también es conocido como el Doctor Simi, fundó la firma en 1997. Las botargas se han vuelto muy populares por sus bailes y movimientos que realizan para atraer clientes fuera de las sucursales. Esta figura ha sido usada para casi todas las campañas de marketing en la actualidad.

