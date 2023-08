VIDEO: "atropellan" al Dr. Simi y vecinos colocan un altar: "no te tocaba carnal"

El Dr. Simi se ha convertido en una de las figuras más importantes dentro de la cultura mexicana y un ícono que las celebridades conocen mejor que nadie gracias a que en cada concierto en territorio azteca o en el extranjero siempre hay alguien que les lanza un peluche de este personaje. Así como ha llegado a las manos de Lady Gaga, Dua Lipa o Harry Styles, las tragedias se han hecho con el doctor más famoso de México.

A través de redes sociales como TikTok se hizo viral un video en el que se da cuenta de una triste tragedia que le ocurrió a esta famosa botarga del Dr. Simi y que además de lágrimas dejó varias risas entre los internautas gracias al sentido del humor de los mexicanos. La razón es que recientemente una camioneta "atropelló" al querido personaje y ante ello los vecinos piden justicia, además que le colocaron un emotivo altar en la vía pública.

"No te tocaba carnal", así despidieron los vecinos al Dr. Simi

El usuario de TikTok identificado como Alex_Fer fue quien compartió el triste y divertido momento con un video que en cuestión de horas acaparó la atención de todo México. Aunque se desconoce en qué lugar del país ocurrió el incidente, los hechos habrían ocurrido el pasado lunes cuando una camioneta de color negro se estampó contra un poste de luz, mismo en el que se encontraba una botarga inflable del doctor y que ante el accidente terminó gravemente dañada, ya que quedó prensada.

Así se ve ahora el exterior de la farmacia. (Foto: IG @viajando_al_sur)

Si bien la botarga era inflable y no había nadie dentro, la preocupación no se hizo esperar entre los usuarios de redes sociales, quienes dejaron su más sentido pésame, pero también por parte de los vecinos de la zona aledaña a donde ocurrió el atropellamiento, pues ellos le dedicaron un altar que también se volvió viral. En el poste de luz amarraron una cruz de madera con un peluche del Dr. Simi y la leyenda: "No te tocaba carnal".

Ante el inédito suceso los internautas no dudaron a sacar el humor para combatir la tristeza y además sacar todo tipo de conjeturas como que los responsables de los daños a la botarga habrían sido farmacias de la competencia. "Seguro fueron los de Farmacias del Ahorro o Guadalajara", "me comentan que no habrá funeral, será algo similar", "le fue a bailar a Juan Gabriel", "tengo que ir a dejar mis flores" y "que en paz descanse", se lee en la red.