La Monja "se roba el show" bailando en juegos mecánicos: "imagínense vivir en Suiza y perderse esto"

Sin duda alguna uno de los personajes más populares y temidos que ha dado el cine estadounidense es el fantasma de La Monja, conocido por su maldad y terror que provoca al sorprender a los mortales. Fue precisamente como los pasajeros de un juego mecánico conocido como La Tagada, fueron sorprendidos por este temido espectro en plena feria.

El usuario (@Espectaculares_Garcia) compartió a través de la plataforma china de TikTok, un video donde se puede ver el divertido pero atemorizante momento que pasaron las personas que estaban a bordo de un juego mecánico muy popular en la feria del estado de Durango, cuando La Monja subió a la atracción. Y aunque muchos pensaban que se había aparecido para causar terror, en realidad fue la encargada de poner el ambiente durante su trayecto.

La Monja ambientó el trayecto sobre el juego mecánico | Foto: Captura

Este famoso personaje bailó y encendió los ánimos de los duranguenses que estaban arriba del juego mecánico, y por varios minutos, mientras La Tagada hacia su recorrido, La Monja bailó y cantó para distraer a los pasajeros de los peligrosos giros que estaba a punto de empezar a dar la atracción.

La Monja ya es popular en las ferias

Este malvado personaje ya se hizo muy popular en las ferias regionales, ya es común que a donde se encuentre este juego, ella aparezca para hacer que los pasajeros pasen un agradable rato fuera de lo común. Pero no solo La Monja no es el único ser del más allá que se sube a estos juegos en las ferias, en TikTok ya han sido compartidos varios videos donde se muestran otros personajes; desde que estos clips se viralizaron en la red social, decenas de usuarios han comentado que quieren ir a la feria solo para vivir en carne propia este espectáculo, mientras algunos han mencionado la genial idea que fue subir a este fantasma.

Por varios minutos la monja bailó sobre el juego | Foto: Captura

"Necesito ir a Durango ya", "La monja tiene el poder", "Jajaja, México es lo más random del mundo", "Imagínense vivir en Suiza y perderse de esto", "Una vez me subí a ese juego y toda moreteada acabe y la monja hasta baila", "Jajajaj no se que tenga este video pero me gusta verlo un montón de veces", fue lo que comentaron algunos tiktokers junto al video que está a punto de alcanzar las 50 millones de reproducciones.

