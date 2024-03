Alex de la Madrid: "Estoy en una etapa de mucha comunión con la persona que soy"

Alex de la Madrid recién cumplió 47 años y nos confesó que está en un gran momento de su vida, además de estar por celebrar 30 años de carrera el siguiente año y nos contó cómo ha evolucionado a lo largo de este tiempo,

“Muchísimo, me doy cuenta cómo a veces hacía cosas como muy exageradas o de repente veía que no tomaba tan buenas decisiones. La actuación va de tomar buenas decisiones de buen gusto, de mal gusto o abordar los personajes con más profundidad, tener más claro la comprensión de los textos. En eso es en lo que siento que he crecido un poquito más.

"He sido menos acelerado, más comprometido con la historia, con los personajes. Es un medio muy chiquitito y la pasamos señalándonos y diciendo quién lo hace bien y quién lo hace mal, a mí eso ya me dejó de importar afortunadamente hace mucho. Creo que va de la mano con el trabajo personal, eso para mí siempre ha sido muy importante”, aseguró.

Y añadió que personalmente es un momento de mucha tranquilidad,

“Creo que de los más tranquilos de mi vida, me he enfocado en las cosas que necesito a nivel personal y a nivel profesional, con mucha dedicación a la carrera, con mucha vocación, pero también tratando siempre equilibrar la parte de lo que me hace feliz, mi familia, mi casa, mi espacio, mi mente en paz. Es una carrera muy exigente y yo a veces necesito parar por momentos para volver a conectarme con lo que me importa, y estoy en una etapa de mucha plenitud, de mucha tranquilidad, de mucha comunión con la persona que soy, físicamente, mentalmente, moralmente, pero ha sido un trabajo de mucho tiempo”.

Total look, Cos Foto: Diego Fierce

Recientemente hemos visto a De la Madrid en diversos proyectos como Mamma mia!, El juego de las llaves, y ahora Marea de pasiones, y nos habló cómo ha sido para él navegar en esta variedad de formatos y personajes en tan poco tiempo.

“Es muy interesante porque hay una cosa en la cabeza que es como un chip que se va cambiando. El melodrama tiene su complejidad, requiere de mucho entrenamiento, es como si fuéramos atletas de alto rendimiento porque se graban muchas escenas al día. Nosotros vamos de memoria, y las escenas no tienen una continuidad, la primera escena es una golpiza, la segunda es un dramón… ya de repente estás deprimido, cansado emocionalmente, por eso siempre creo que es muy importante en los actores el entrenamiento, es básico.

"No es tomar cursos y hacerse el intelectual, sino el entrenamiento para que tú tengas la versatilidad de poder decir, pues tienes 20 escenas y las tienes que resolver. Pasas de una emoción a otra, y no dejar pasar ninguna oportunidad, aprovechar las escenas y hacerlas muy bien, que tú te quedes tranquilo con el resultado”, aseveró.

En su reciente proyecto, Marea de pasiones, le da vida al villano de la historia, “nunca había hecho un malo tan malo. He hecho antagonistas, pero este es un personaje que lo que más me gustó es que es muy complejo, porque no es malo nada más porque así nació, sino que también es tierno, de repente se conmueve, por ejemplo, su talón de Aquiles que es la hija, sí está realmente enamorado, lo que tiene muy interesante desde donde lo abordamos es que es un personaje que cree que está haciendo lo correcto. A mí me ha gustado mucho porque ha tocado mucha sensibilidad en mí y en los otros compañeros, porque claro, es una persona humana, los humanos vamos equivocándonos todo el tiempo, prueba y error, y es un personaje muy interesante”.

Total look, Cos Foto: Diego Fierce

Asimismo, hablamos también sobre Samuel, su personaje en El juego de las llaves que lo retó más allá de lo profesional.

“Para mí ha sido una experiencia muy diferente porque hice algo que nunca había hecho, que es romper el pudor conmigo mismo. Más allá de la serie, de lo que iba a ser el tema, esta cosa relajada de poderse quitar la ropa y poder hablar de este tema tan abiertamente, me parecía que era algo que le daba a mi carrera y a mi vida mucha versatilidad, yo me sentí muy cómodo, al principio entré como muy inseguro y después la verdad es que me relajé un montón, tuve unos compañeros increíbles que la saben llevar muy bien, te generan mucha confianza para hacerlo y me divertí”, compartió sobre este reciente proyecto.

Alejandro, aseguró que le encanta trabajar distintos géneros e historias.

“Me gusta de todo, la verdad es que yo creo que nosotros trabajamos para el público, para el entretenimiento. Somos, entre la comunidad, de señalar quién es buen actor, quién es mal actor, quién hace qué, y la realidad es que nos debemos al público, la gente es la que ve las historias.

"A mí me gusta diversificarme, por eso me gusta hacer una obra de teatro musical, o una obra seria en un teatro más chiquito, y de pronto hacer El juego de las llaves, pero también hacer algo serio como La Templanza, o un melodrama, y de repente regresar a hacer cine. Los actores tenemos que estar entrenados y listos para todo, entonces a mí me gustan las historias que conecten con la gente, que a la gente le dejen algo, con lo que la gente sienta”.

Aunque el teatro tiene un espacio especial en él, “me ha dado mucho cariño porque ahí empecé y a diferencia de otras cosas es el lugar en donde más seguro me siento. A mí este rollo del contacto con la gente me encanta, siento una adrenalina muy particular, me conecto muy bonito con ese espacio y el resolver, que no hay manera de cambiar las cosas, error y avanza. Siempre va a ser un lugar donde entreno muchas cosas, donde experimento todos los días cosas diferentes”.

“Yo creo que no perder el foco de que estás haciendo lo que te gusta”, compartió.

Alex de la Madrid como uno de los grandes aprendizajes que ha vivido en estos años de carrera.

“Que nada es por obligación y que la queja y la incertidumbre no caben en un espacio donde tú escogiste y elegiste qué es lo que quieres hacer. He aprendido que soy muy afortunado. Ahora se escucha mucho la palabra privilegio, pero también hay cosas que se trabajan.

"Mi carrera ha sido de puro trabajo, yo no tuve ni palancas, ni familiares, entré en una carrera muy difícil, muy compleja, que avancé un montón, de donde vengo no tenía a lo mejor los recursos y no tenía la posibilidad de tenerlos cerca y eso es una cosa que a mí, hasta el día de hoy, no se me olvida"

"No se me olvida generar un espacio de trabajo positivo, bueno y de mucho aprendizaje, no se me olvida que estoy aprendiendo para trabajar también cosas nuevas, no olvidarme de quién soy y no olvidarme de dónde vengo, eso es la clave”, concluyó Alex de la Madrid.

Total look, Zegna Foto: Diego Fierce

HA DICHO

“Una de las cosas que ha tenido mi carrera, mi personalidad, es que a todo digo que sí, sin miedo’’.

ALEX EN BREVE

¿Qué es lo que haces antes de acostarte?

Pongo música para dormir y siempre, siempre cuando despierto y cuando me duermo agradezco el día. Las cosas buenas y las cosas malas, lo agradezco.

¿Hay algún consejo que te han dado que se quedara grabado en ti?

Mis papás, porque hablaban mucho siempre de la disciplina, de la puntualidad, del tiempo de las personas, del respeto, de la educación, esas son herramientas que me dejaron afortunadamente para trabajar, que fueron muy importantes. El tiempo de la gente, la disposición, el que no eres la persona más importante, convivimos en un planeta, en un universo y eso siempre me ayudó mucho a tener los pies en la tierra.

¿Cuál es tu deseo para este cumpleaños?

Mi deseo para este cumpleaños, ay que pregunta tan difícil. En una cosa superficial, avanzar con las deudas que todavía tengo. En una cosa personal, tener más tiempo para lo que me gusta hacer, meditar.

Si pudieras tener un súper poder, ¿cuál sería?

Ay, no lo sé, yo creo que teletransportarme.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Diego Fierce para Bloom Estudio / Grooming: Alberto Santistebán para American Crew

MAAZ